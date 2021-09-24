Ба Цзы-прогноз на октябрь. Нас ждет время творческих озарений

Октябрь 2021 года – время Жёлтой или Земляной Собаки, У Сюй.

Энергетически противоречивый месяц. С одной стороны, это время очень сильной энергии Земли, которая традиционно притормаживает, стабилизирует, утяжеляет и требует основательности и взвешенного подхода. С другой стороны, мы имеем «обратный отклик по вратам» в раскладе Ци Мень Дун Цзя месяца, который говорит о том, что события на уровне взаимоотношений/взаимодействий между людьми могут происходить слишком скоро и неожиданно, так что правильная и выверенная реакция может не поспевать.

Основные драматические ситуации месяца характеризуются крайней переменчивостью и смутой, наличием выраженных проблем. Умонастроения и позиции главных участников событий могут быть не понятны и до конца не ясны. Даже им самим.

Кроме того, это еще один (после августа) месяц активной «звезды банкротства», требующей осторожного и максимально просчитанного подхода в денежных делах, да и в целом во всех делах, так или иначе связанных с материей. Именно сейчас определенно не время рисковать и пускаться в авантюры.

Но энергетическая противоречивость месяца выразится также и в том, что многие именно теперь как раз захотят рискнуть, пойдут на поводу у своих желаний, вдруг решат взять и таки получат кредит, займ и т.п. В более продуманном варианте это хорошая возможность получить помощь от государства, какие-то дотации, выгоду от содействия вышестоящих.

Увеличивая позитив, стоит упомянуть, что в месяц Собаки года Быка нас ждет период двойной «звезды искусства». На этой энергии можно получить массу удовольствия от встреч с прекрасным, искусства, природы, чтения и занятий любимым хобби. Так что для кого-то наступит красивое, яркое и вдохновляющее время «болдинской осени». И одинокое отшельничество по итогу может вылиться прекрасными творениями и яркими запоминающимися прозрениями.

Более событийным этот месяц обещает быть для людей, рожденных в годы и месяца Дракона и Козы. А это, в частности, родившиеся в апреле и июле (после 4-8 числа). Их ждет выраженная драматургия во взаимоотношениях с друзьями, сослуживцами, либо в отношениях с более старшим поколением.

Старайтесь не выяснять отношений и не планировать важных дел и начала новых проектов в так называемые «дни столкновений» энергии дня с энергией месяца: 11 и 23 октября 2021 года.

Правильной настройки на энергии месяца!