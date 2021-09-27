Фэншуй-прогноз на октябрь. Целых две «Звезды болезни» на севере

Как увернуться от болезней в такой непростой период?

В октябре (после 8 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на западе, северо-востоке и юге.

Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите заручиться поддержкой Земли и получить хорошие результаты в наступающем месяце.

Особенностью октября является дублирование звезд: месячные звезды фэншуй дублируют годовые. Поэтому энергетика секторов вашего дома будет более определенной и насыщенной.

На западе образуется комбинация двух самых лучших звезд текущего периода – комбинация двух Восьмёрок, сулящая процветание и стабильный доход.

Врата Шан Мэнь придадут скорости медлительной энергии Восьмёрок и дополнительно поддержат все, что связано с движением, путешествиями, перевозками, быстрыми продажами, спортом и громкими выступлениями. Для стимулирования благоприятной энергии Восьмёрок хорошо использовать на западе хорошее освещение.

Двойная огненная Девятка на северо-востоке поддержит деятельность яркую, масштабную, рассчитанную на широкий охват и далёкие перспективы. Для того чтобы скорее приблизить будущее, с активным северо-востоком нужно быть готовым к некой трансформации и отказу от прошлого устаревшего опыта.

Юг будет менее энергетичным и более расслабленным. Отличное направление для путешествий с целью отдыха. С проявленным югом в доме или офисе хорошо заняться чем-то ненапряжным и приятным. Энергия двух интеллектуальных звезд Единицы-белой сделает этот сектор лучшим местоположением для учёбы, исследований, творчества и работы, связанной с активностью ума.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций. Это традиционный для текущего года юго-восток, отягощенный присутствием здесь двух наихудших звезд фэншуй: Пятерки годовой и Пятерки месячной.

Сектор юго-востока в октябре – табу не только для любой деятельности, связанной с разрушением физических объектов. Даже просто подолгу находиться здесь может быть чревато.

Кроме того, больным и старым людям желательно избегать северных спален, где будут хозяйничать целых две «звезды болезни» - Двойки-чёрные. Если покинуть северную спальню нет никакой возможности, поставьте у кровати специальное средство – тыкву-горлянку. Ее вполне можно заменить большой металлической вазой с узким горлом. Но самое главное – уделите время и средства заботе о своем здоровье.