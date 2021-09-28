Энергетические аспекты 2022 года Чёрного или Водного Тигра

Какой характер будет у 2022 года и к каким переменам в жизни нам готовиться?

Основные энергетические составляющие 2022 года Чёрного или Водного Тигра – Янская Вода Жэнь в небесном стволе и Янское Дерево Инь в земной ветви года.

Применительно к конкретному человеку можно сказать, что на целый год энергия Жэнь Инь как бы встраивается в гороскоп каждого из нас, делая нас и нашу жизнь немного (или существенно, кому, как повезет) другими. И если энергии Янской Воды Жэнь и Янского Дерева Инь нам полезны, нам будет легче проявить их лучшие качества, и мы будем более продуктивны и удачливы в 2022 году. Если же не полезны, есть опасность усиления их худших качеств и вероятность «просесть» в соответствующих элементам областях. Описание элементов года может многое рассказать о характере и событиях грядущего времени.

Итак, Небесный ствол Жэнь или Янская Вода – это большая вода рек, морей и океанов. Вода с Неба – ливни и дожди. Это образ постоянного движения, неуловимости, бесформенности и всеохватности, всеприятия, тайны, глубины и скрытой силы.

Знак, удивительно сочетающий в себе напор, склонность к риску и способность настоять на своем с мудростью, дипломатичностью и феноменальным умением находить обходные пути. Демонстрирующий, с одной стороны, щедрость и широту, а с другой, — маниакальное стремление сэкономить. Знак общительный и коммуникабельный, при этом обладающий глубоким внутренним миром и живущий своей тайной жизнью, как правило, скрытой от посторонних.

По своему характеру и проявлениям Жэнь выражено чувствителен, эмоционален, энергичен, импульсивен и сексуален. Свободолюбив и не выносит прямого давления на себя. Склонен к манипулированию, но и внушаем. Очень интуитивен, но может быть не внимателен и из-за этого теряет четкость восприятия действительности. Слишком несет его своим потоком.

Несмотря на природный ум, имея в голове идею-фикс, может быть не осторожен и безрассуден. И повлиять на него в такой момент практически нереально. Внезапно для вас (но не для него) в человеке-Жэнь могут произойти кардинальные перемены. Но если вы скажете ему, что некоторое время назад он был совершенно иного мнения, он воспримет это весьма неохотно. Для него важно только то, что здесь и сейчас. Прошлого Жэнь не помнит. Ведь, сколько с тех пор воды-то утекло. Так что к изменчивости в 2022 году нужно быть лояльнее. Таков уж характер года.

Далее водный поток ассоциируется с потоком информации. А потому актуально будет отслеживать, какую информацию и из каких источников вы получаете. Это тем более важно, поскольку энергия с Неба пойдет на взращивание и поддержку энергии Земли – Янского Дерева Инь.

Но Жэнь на Инь находится в фазе болезни. Иными словами, Вода 2022 года не так уж сильна. И в лучшем случае энергию Жэнь хорошо умно и просчитано распределять на то, что именно вы хотите взрастить в новом году. Потому что на все энергии Жэнь явно не хватит. И важно будет не распыляться, а векторно двигаться в выбранном направлении, не давая увлечь себя в другие русла.

Одним словом, желательно заранее наметить для себя главную и вполне конкретную цель ваших основных действий в новом году. Если, конечно, вы хотите добиться ощутимого результата в определенной области, а не просто начать много разных проектов.

Продолжение следует