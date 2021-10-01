Китайская метафизика о здоровье в октябре

Как укрепить свой иммунитет и защититься от болезней?

В октябре звезда болезни Тянь Жуй снова окажется в сильной позиции и будет очень активна. Ситуацию осложнят Врата Непроходимости, находящиеся в одном доме со звездой. Врата могут прерывать сложившиеся связи между людьми и затруднять полноценное свободное общение. Кроме того, они могут вносить много неясности в правильную диагностику и провоцировать странное, непредсказуемое течение болезней.

По раскладу в заблаговременной профилактике в большей степени будут нуждаться люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, 3 и 5.

Кроме того, в месяц Собаки повышенную заботу о здоровье должны проявлять люди-Драконы и люди-Козы. Им стоит всячески избегать излишнего беспокойства и перегрузок в работе. Им также стоит особенно следить за правильным питанием и соблюдать режим сна и отдыха. Для ослабления напряженных аспектов энергии Земли таким людям хорошо весь месяц (до 7 ноября) носить амулет в виде Кролика или Кота.

Проводя энергокоррекцию на уровне фэншуй, после 8 октября больным и старым людям желательно на спать в северных и юго-восточных спальнях, а также в спальнях активно получающих северо-западную энергию (например, в спальнях, в которых на северо-западе есть большое окно).

Если покинуть «нехорошее» место нет никакой возможности, используйте на юго-востоке звон колокольчика (можно регулярно прозванивать металлическим колокольчиком всю юго-восточную комнату), на севере – специальное средство тыкву-горлянку (ее нужно поставить рядом с кроватью), а в северо-западном углу северо-западной комнаты – большой стеклянный сосуд с чистой водой, можно хорошо подсоленной.

Ну а лучшим местом для скорейшего выздоровления будет южная комната в доме. Как раз тот вариант, когда место лечит. Это тем более важно, поскольку по месячному раскладу Ци Мень Дун Цзя ни традиционная медицина, ни иные лекарственные средства не будут особенно эффективны.

Южный дом, более других пытающийся преодолеть болезнь, содержит такие элементы, как «водные» Врата Отдыха, Янский Огонь Бин и активную звезду Тянь Чжун. В переводе на понятный русский язык, для того чтобы не заболеть верно и правильно будет соблюдать баланс активности, подвижности и щадящих занятий спортом, с одной стороны, и своевременного полноценного отдыха, с другой. Полезны теплые ванны с травами, горячий душ, теплые согревающие напитки типа глинтвейна или морса, хороший борщ и приятные во всех смыслах разгрузочные прогулки в ясную, солнечную погоду.