Энергетические аспекты 2022 года Чёрного или Водного Тигра. Часть 2

Как 2022 год поможет нам всем стать сильными, твердыми и пробивными?

В год Чёрного Тигра энергия небесного ствола года – Янской Воды Жэнь базируется на Янском Дереве Инь. Вода питает дерево.

Энергии Неба, соответственно, дадут поддержку энергиям Земли.

Это значит, что наши мысли, идеи и ценности будут порождать наши действия и стимулировать к изменениям на уровне материального воплощения. Соответственно, очень многое на уровне этого воплощения будет зависеть от качества энергии земной ветви года – энергии Янского Дерева Инь или Тигра.

К числу важнейших черт, рожденных под знаком Тигра, относят отважность, активность, решительность, уверенность в себе, готовность к риску, принципиальность. Но и упрямство, раздражительность, нетерпеливость и крайний индивидуализм.

Тигр обладает огромной жизненной силой. По сезону земная ветвь Инь – это месяц февраль. По сути еще зима, дуют холодные ветры. Но именно в это время в природе происходят кардинальные энергетические перемены.

Только представьте, какой заряд энергии и созидательной силы необходим, чтобы вдохнуть жизнь в то, что замерзло, замерло, снова заставить все расти, цвести, зажить новой жизнью и развиваться дальше.

Итак, вверху у нас движение Воды, внизу бурный рост Дерева (как минимум, предстоящий год должен быть урожайным).

А потому для соответствия энергиям года правильно настраиваться на некий прорыв и бурное развитие. Возможно, чего-то нового. Поскольку энергия Дерева более других связана с новшествами и стартапами.

Симбиоз энергий Дерева и Воды рисует образ еще более интересный и глубокий. Более умный, творческий, гибкий и пластичный.

Только ленивый в год Чёрного Тигра не вспомнит образ незабвенной пантеры Багиры из сказки про Маугли. Вот, кто точно знает, чего он(а) хочет, но не будет делать резких и лишних движений. Обладает естественной властью и силой, но без надобности не будет впадать в агрессию. И добьется результата продуманной хитростью и гибким подходом. В ней есть тайна и опасная завораживающая красота. Так что, если энергии Жэнь и Инь вам не полезны, будьте бдительны. Опасайтесь тайных заговоров и не дайте себя увлечь в чужие не продвигающие лично вас проекты.

Очень важно пестовать в себе чувство меры. И соизмерять потребности с возможностями. Иногда стоит ограничиться разработкой перспективного плана дальнейшего развития. Только лишь застолбить место и вбить сваи.

Но некоторых крупные аппетиты хищника все же будут толкать к повышенным рискам. Поэтому год Чёрного Тигра будет не годом мелких мошенников, но крупных грабителей.

Слишком сильные проявления неполезного симбиоза Жэнь/Инь могут провоцировать тревожность, недовольство собой, людьми и обстоятельствами, стремление манипулировать и поднадавить, злоупотребление доверием, отсутствие терпения и переменчивость планов. Старайтесь балансировать их жизнерадостностью энергии Огня. Попросту говоря, учитесь отвлекаться, развлекаться, радоваться тому, что есть, и весело отмечать даже маленькие победы.

Продолжение следует