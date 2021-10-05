Энергетические аспекты 2022 года Чёрного или Водного Тигра. Часть 3

Почему в 2022 году нужно обязательно учиться и замахнуться на руководящее место?

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Еще один уровень анализа энергетики наступающего года – изучение годового расклада Ци Мень Дун Цзя. Начнем его с главной звезды – Звезды Направляющей Матрицы, определяющей основные тренды приходящего времени. Это звезда болезни Тянь Жуй.

Тема болезней и борьбы с ними, соответственно, по-прежнему будет среди основных тем года. Но не только. Звезда Тянь Жуй в общем и целом связана с какой-то непростой проблематикой, с которой приходится справляться и нужно активно решать. Какой год – такие и задачи. На то, чтобы справиться с ними, в год Чёрного Тигра нам будет дано достаточно энергии.

В одном доме со звездой находятся сильные мира сего. Именно им придется вариться в котле нерешенных задач. Именно они же и будут их создавать. Действуя часто в собственных интересах, в тени, за кадром, выбирая закулисные игры и тайные методы. Верить им на слово не советую никому. Что там на самом деле, не знают порой даже они сами. Действительно, очень часто руководители и начальники будут находиться в некотором замешательстве и под давлением обстоятельств, ощущая нехватку энергии, сил и средств.

В позитивном контексте звезда Тянь Жуй «отвечает» за обучение. Но не чему-то легкому и приятному. Как правило, это изучение сложного предмета, в сложных условиях или у сложного учителя. Таков уж характер звезды. Тем не менее, учиться всегда лучше, чем болеть. Поэтому советую всем в качестве профилактики выбрать себе что-нибудь не простое, чему вы регулярно будете учиться в 2022 году.

Врата Направляющего Посланца, «отвечающие» за характер основных взаимодействий года, — Врата Сы Мэнь или Врата Смерти. Это говорит о том, что на уровне взаимодействий/взаимоотношений может случится много расставаний, на время или навсегда, завершений каких-то взаимодействий, переходов отношений в иное качество. В каком-то смысле в определенных областях будет подводиться некая черта и утилизация отжившего. Соответственно, очень нужны будут люди, умеющие и помогающие правильно совершить этот качественный переход к новой жизни, провести экспертизу ценности, отбор еще полезного и уничтожение ненужного, ремонт и обновление, подготовку новых площадок для деятельности и закладку новых фундаментов. Одним словом, в новом году важно быть готовым к некой трансформации и не бояться неизбежных потерь. Потому что без конца, как говорится, нет начала.

К тому же, самый сильный и основной расклад года довольно оптимистичен, определяется как «Звездный Непарный и Красная Птица» и трактуется как: «Благоприятно для подачи прошений знатному лицу, обычный человек будет проживать в мире и радости». И это расклад, который также носит название «Небесный обман» с транскрипцией: «Небеса помогают вам быть более уверенным в себе. Вы пользуетесь большим уважением других людей. Благоприятно ходить на собеседования, экзамены, искать работу, стремиться занять важный пост. Можно начинать судебный процесс или войну».

Да, в транскрипции расклада есть некая воинственность и готовность сразиться за свои интересы. Но в целом расклад вполне благоприятен и обещает нам много ярких, зрелищных и масштабных событий в течение года.