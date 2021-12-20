Где и как загадать желание в эту новогоднюю ночь

Эксперт китайской метафизика рассказала, как осуществить свою новогоднюю мечту.

Безусловно, магия самой новогодней ночи и синергия общего коллективного действия – это хорошие помощники в деле загадывания желаний. В такие сильные энергетические моменты сила ваших пожеланий увеличивается в разы.

Но в магии, как известно, мелочей нет. И чем более точным и энергетически выверенным будет ваш ритуал, тем выше окажется процент реализации желаемого. Не зря же так много говорят о выборе правильного места и времени и о том, как важно встроиться в поток.

Именно поэтому при загадывании вашего главного желания в эту новогоднюю ночь я предлагаю вам не полагаться на случай, а попробовать заручиться поддержкой древней практики Ци Мень Дун Цзя, связанной с определением качества и силы энергии, приходящей из разных направлений.

Главный дух, преодолевающий все препятствия, дух Чжи Фу, в полночь с 2021 на 2022 год на наших территориях окажется на севере. Вместе с главным источником энергии небесным стволом Цзя или Императором, Вратами Отдыха и звездой Тянь Пэн.

Император – это тот, кто отдает приказы, кого все слушаются. Поэтому пожелание следует сформулировать четко и повелительно. Вы не просите, а как бы передаете приказ главнокомандующего.

Как высший дух Чжи Фу помогает в самых разных областях и достижении любых целей. Его также можно попросить избавить вас от негативных воздействий, ускорить выздоровление, помочь найти покровителей и спонсоров, преумножить ваше богатство.

Врата Отдыха обычно связаны с тем, что дается легко. Они дают шанс получить что-то желаемое без особенного напряга и выраженных усилий. Что довольно приятно, согласитесь.

А звезда Тянь Пэн – это его Величество Случай. Ведь счастливые случайности в нашей жизни порой играют решающую роль, важно их не пропустить.

Сила северного дома в декабре будет наивысшей. Соответственно, и энергетический посыл вашего пожелания, сделанного на севере, окажется самым сильным. Все сошлось, чтобы Небеса действительно вас услышали.

Но важно соблюсти некоторые не сложные рекомендации и правильно настроиться.

Загадывать желание нужно в первые пятнадцать минут нового года, стоя или сидя на севере вашего дома спиной на север. Если вы находитесь на улице, просто стойте спиной на север. Император и Чжи Фу любят роскошь и высокое качество. Поэтому хорошо быть нарядно и богато одетым, благо новогодняя ночь к этому располагает. Желательно иметь на себе драгоценности, ювелирные украшения или хотя бы быть при деньгах.

И северный дом, и Врата Отдыха, и звезда Тянь Пэн связаны с водой.

Поэтому традиционный ритуал с бокалом шампанского, куда вы бросаете бумажку с вашим пожеланием, будет вполне синхронным действием.

Главное – при загадывании вашего желания попробуйте чуть-чуть отрешиться от реальности и немного побыть в моменте, поймать состояние «кажется, есть, кажется, нет» и установить некую связь с высшими силами, которые находятся не где-то далеко и вовне, а здесь и сейчас вместе с вами.