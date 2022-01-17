Прогноз Ци Мень Дун Цзя на 2022 год

Эксперт китайской метафизики рассказала, к чему готовиться людям в наступившем году.

Люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на одно число, объединены всего одним элементом расклада. Но именно этот элемент больше других говорит о внешней жизни человека, через него индивид выражает себя в социуме самым видимым образом. Анализ положения этого элемента в годовой карте Ци Мень Дун Цзя положен в основу этого краткого прогноза.

Итак, люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, в 2022 году будут заняты восстановлением своего здоровья и окажутся в этом довольно успешны. Особенно, если будут грамотно совмещать периоды отдыха и эмоционального расслабления с правильной активностью и посильными физическими нагрузками. Они будут много времени посвящать своей семье, вероятно пережив некие моменты переосмысления и переоценки в отношениях.

Признание своих ошибок может стать хорошим толчком для дальнейшего развития. В новом году они будут в большей степени, чем обычно, проявлять мягкость, миролюбивость и общительность.

Выраженная склонность к комфортному и расслабленному существованию не особенно вяжется с тяжелой и усердной работой. Поэтому им будет весьма полезно заручиться поддержкой и содействием людей, родившихся в годы, оканчивающиеся на 7, которым они смогут делегировать часть своих обязанностей. Поищите их в своем окружении.

Тема здоровья или нездоровья будет одной из основных тем года.

Поэтому и людям, родившимся в годы, оканчивающиеся на 1 и 8, а также родившимся в 1954, 1984 и 2014 годах, также придется заниматься своей физиологией. Чтобы минимизировать возможную проблематику им стоит регулярно в течение всего года проигрывать влияние звезды болезни и: проходить какие-то обследования, сдавать кровь, ходить на уколы или массаж, тратиться на врачей, санатории и лекарства. Кроме того, время от времени им полезно чему-нибудь учиться или учить других. Так как звезда болезни напрямую связана с обучением.

В новом году все вышеперечисленные персонажи будут вести более скрытный образ жизни. Это может быть, как вынужденная изоляция, так и личное желание вести более уединенный затворнический образ жизни. У них будет мало ясности в том, что происходит с ними и вокруг них.

И это проблема. Потому что сила реализации их мыслей будет велика, как никогда, а вот чёткость этих мыслей будет оставлять желать лучшего.

Вероятно, еще и поэтому довольно часто им будет хотеться приостановиться, взять тайм-аут и передохнуть. Как ни странно, именно это простое решение может либо совсем снять текущую проблематику, либо существенно ослабить ее.

Родившихся в годы, оканчивающиеся на 1, а также в 1954 и 2014 годах, стоит предупредить о вероятности какой-то выраженной конкуренции. Лучшей тактикой в таком случае окажется выжидательная. Действуя на опережение, рискуете проиграть.

Несмотря на наличие выраженных проблем год обещает быть вполне прибыльным. А реальной помощи всем этим людям можно ожидать от родившихся в годы, оканчивающиеся на 3 и 9.

Продолжение следует.