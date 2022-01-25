Прогноз Ци Мень Дун Цзя на 2022 год. Часть 2

Эксперт китайской метафизики рассказала, к чему готовиться людям в наступившем году.

Начало прогноза можно почитать по этой ссылке.

В 2022 году люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 2, а также родившиеся в 1964 году, могут ощущать некоторую тревожность и мнительность, недостаток энергии, сил и средств. У них может появиться желание уйти в тень, стать менее активными и заметными. И это правильно. Поскольку если кто-то из них вдруг захочет развить бурную деятельность, много сил просто будет потрачено впустую.

Зато они обретут возможность жить свободнее, по своим собственным правилам. Не оглядываясь на других и повинуясь личным сиюминутным желаниям.

Несмотря на все это они будут поддержаны начальством, и в том числе материально. Кроме того, помощь и поддержка может прийти от людей, родившихся в годы, оканчивающиеся на 1 и 8. А также от Учителей и профессионалов в сфере метафизики.

Для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 3, а также для рожденных в 1974 году, год Тигра будет очень активным. Их родная стихия – это движение, состязания, громкие выступления, превосходство, поездки и путешествия.

Жизнь этих людей будет переменчива и полна адреналина. К ним будет стекаться много разной информации. Порой они будут вынуждены идти на риск, вступать в споры с влиятельными персонами и жить в цейтноте.

Для всего этого нужно соответствовать образу настоящего героя: быть яркими, заметными, смелыми, зажигательными и реактивными.

Эти люди будут главными помощниками для тех, кто окажется в сложной ситуации или столкнётся с серьезной проблемой.

Если же поддержка понадобится им самим, скорее всего она придет от родившихся в годы, оканчивающиеся на 0 и 6.

Люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5, призваны быть хорошими профессионалами своего дела, которые не просто поддержат в какой-то трудности или проблеме. Они окажутся способы существенно ослабить эти трудности, трансформировать вашу реальность и указать вектор движения к исцелению и разрешению сложной ситуации.

В своей личной жизни они также столкнутся с неким препятствием, которое потребует от них каких-то жертв или кардинальных перемен, перехода в новое качество через потери и очищение. Это может быть излечение от болезни, переезд, ремонт, раздел имущества или переход на новую работу.

Процесс будет не быстрый. Но и основательности и правильного спокойствия Пятеркам будет не занимать. Особенно если они заручатся поддержкой знающих и опытных людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 1 и 8.

Продолжение следует.