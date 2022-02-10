Прогноз Ци Мень Дун Цзя на 2022 год. Часть 3

Эксперт китайской метафизики рассказала, к чему готовиться людям в наступившем году.

Начало прогноза можно почитать здесь и здесь.

Люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 6, в год Черного Тигра будут блистать. Они будут у всех на виду и на слуху. Причем их слава или известность будут не узкого местечкового характера, а с большим охватом. Что потребует серьезного внимания и к личному имиджу, и к достойному оформлению результатов их жизнедеятельности.

Активность Шестерок может быть связана с выступлениями, соревнованиями, участием в церемониях, заседаниях и празднованиях. В основном, это будет работа с проектами, рассчитанными на короткий срок, в которых важно быстро произвести яркое впечатление из серии: «Пришел, увидел, победил!»

У Шестерок сложится все хорошо не только с признанием, но и с прибылью. Порой земные блага будут сыпаться на них без всяких усилий с их стороны. На подготовку к битвам и празднованиям понадобится много времени и энергии. Поэтому им весьма желательно заручиться помощью «рабочих лошадок». И лучше всего из тех, что рождены в годы, оканчивающиеся на 7.

Как вы уже поняли, рожденным в годы, оканчивающиеся на 7, придется в новом году поработать. На них будет держаться бизнес, дело и работа над новыми проектами. Причем работать иногда придется, терпя неудовольствие начальства, которое порой и само не знает, чего оно, собственно, хочет.

Вот и заработок Семерок будет не легок. Но дорога к прибыли будет ровнее, если они вовремя привлекут к своей деятельности посредников, обрастут полезными связями и уделят время и средства рекламе или грамотному пиару.

На поддержание рабочих процессов Семеркам будет выделено достаточно энергии. Да и сами они, несмотря ни на что, будут устойчивы, основательны и по-хорошему расчетливы. Тем не менее, при необходимости им можно посоветовать обратиться за квалифицированной помощью к родившимся в годы, оканчивающиеся на 5, а за тайным содействием или советом к важным или руководящим лицам, родившимся в годы, оканчивающиеся на 2.

Наш последний эшелон – родившиеся в годы, оканчивающиеся на 9, а также родившиеся в 1934 и 1994 годах. Для них сложилась вполне благополучная и жизнеутверждающая картинка. И очевидно прибыльная. И с поддержкой влиятельных персон. Благоприятная для всестороннего развития, обучения и преподавания, интеллектуальной деятельности и творчества. Для производства и строительства. Рождения новых идей и изобретательства. И здесь немаловажную роль призвана сыграть их обостренная интуиция. Но не только на свое шестое чувство они смогут полагаться в новом году. При необходимости у них будет хорошая возможность обратиться за содействием к посредникам, родившимся в годы, оканчивающиеся на 0, либо за помощью и поддержкой к известным и влиятельным персонам, рожденным в годы, оканчивающиеся на 6.