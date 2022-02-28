Ба Цзы прогноз на март: чего ожидать в месяц Чёрного Кота

Эксперт китайской метафизики назвала тех, кому повезет в грядущем месяце.

Март 2022 – месяц Чёрного Кота в год Чёрного Тигра. Кошачьи по-прежнему наступают. В энергиях месяца сильно и многовариантно проявлены стихии дерева и воды. Вода с Неба активно питает рост Дерева на Земле. Это время проращивания, бурного развития и разветвления нового. Выраженный конкурентный фон, скорость, подвижность, адреналинистость и шумноватость. Ощутимые расходы на подарки, празднования, улучшение внешнего вида, рекламу и презентации.

Ведущий дух Лю Хэ обещает нам много контактов, увеличение общительности, участие в шумных мероприятиях, поездки и активные перемещения. И конечно же, он обещает много романтики, новых знакомств и интересных нюансов в уже сложившихся отношениях.

Добавим к вышесказанному самое сильное влияние «цветка персика» года, традиционно активизирующего контактность и влюбчивость, и самое сильное влияние Великого Ян года, активизирующего мужчин, их силу и ресурсное состояние. И мы с уверенностью можем предположить, нас ждет весьма нескучный месяц.

«Цветок персика» в большей степени распустится для родившихся в годы и дни Тигра, Лошади и Собаки. В марте им стоит вести более социальный образ жизни. Особенно если они заинтересованы в новых отношениях, одобрении своих действий общественностью или популярности в соцсетях. Кроме них, особенную личную привлекательность ощутят родившиеся в годы и дни Крысы.

Родившимся в годы, оканчивающиеся на 2 и 3, можно смело обращаться за помощью и содействием. В марте станет активна их Звезда благородного человека, дарующая необходимую поддержку и своевременное получение нужной информации.

«Троечкам» будет особенно полезно подучиться, посвятить время интеллектуальным занятиям или творчеству. Стимулирующая их активность «Звезда Академика» принесет им заслуженную славу и успех.

А вот родившихся в годы, оканчивающиеся на 4, стоит предупредить о необходимости самоконтроля. Последите за уровнем своей агрессивности. Иногда она действительно нужна и полезна, и позволяет нам твердо отстаивать свои интересы. А иногда бывает излишней и порождает ненужную нервозность и конфликтность.

Кроме того, более событийным март обещает быть для родившихся в годы и месяцы Петуха, а также для родившихся в годы, оканчивающиеся на 7. «Семерки» будут весьма активны, общительны и окружены вниманием. Это еще одни фавориты Афродиты в наступающем месяце.

Но даже им для романтических свиданий и встреч с друзьями я не советую выбирать так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 9 и 21 марта 2022 года. Такие дни традиционно не стоит использовать для важных дел и начала новых проектов.

Правильной настройки на энергии месяца!