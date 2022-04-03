Апрель 2022: время коллективных активаций мира и взаимопонимания (на 4 и 14 апреля)

Начавшийся год ознаменовался выраженной эскалацией напряженности во всем мире. Уровень раздражения и агрессивности порой зашкаливает.

От умонастроения и выверенных действий каждого из нас зависит, в каком мире мы будем жить завтра. И это вовсе не так уж мало, как может показаться, на первый взгляд. Очень важно сохранять спокойствие и трезвую голову.

И каждый день подтверждать свое намерение жить в мире и согласии. Простыми действиями, без лишнего геройства и фанатизма.

Сегодня я хочу внести свою метафизическую лепту и предложить своим читателям провести коллективные активации одного из Благородных помощников года – Великой Инь или Луны.

О годовых благородных помощниках мы уже не раз писали на нашем портале.

И все же напомню: Великая Инь – это определенная энергия, которая помогает сглаживать конфликты, восстанавливать отношения после ссор, налаживать связи. Она особенно покровительствует женщинам, стимулирует необходимую помощь и получение ими ресурсного состояния. Луна традиционно помогает в делах, связанных с культурой, красотой, семьей и домом, в решении вопросов посредством личных, тайных и неформальных связей. Она также помогает нам сглаживать случайно потревоженные в доме неблагоприятные энергии.

В апреле сила Великой Инь будет довольно выраженной. Поскольку ее местоположение в 2022 году – юго-восток-3 (компасный сегмент 145 – 155 градусов). А юго-восточный дом в апреле энергетически заполнится по сезону. Поэтому и активации энергии Великой Инь сейчас должны быть достаточно действенными.

Я выбрала для наших читателей две благоприятные даты для активизации энергии Луны в апреле: 4 апреля в час Козы и 14 апреля в час Змеи.

Некоторая сложность заключается в том, что в разных населенных пунктах традиционные китайские двухчасовки начинаются в разное время по местным часам. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 4 апреля с 14.00 до 15.00, а 14 апреля – с 10.00 до 11.00 по вашему местному времени.

Итак, что нужно сделать, чтобы запустить позитивный процесс?

Стоя в центре вашего помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего дома, квартиры или офиса область, соответствующую сегменту 145 - 155 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить или активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор (можно и то, и другое). За неимением оных используйте то, что есть под рукой: магнитофон или радиоприемник с приятной музыкой, движущийся мобиль или благовония. Активаторы нужно установить прямо на полу или на невысокую подставку.

Час Козы 4 апреля – это так называемый час Трех гармоний. Время, которое традиционно используется для выстраивания и завязывания отношений. Активация структуры Трех генералов с генералом Дин имеет устоявшуюся транскрипцию «Весь год будет хороший. Все пойдет очень хорошо».

Ожидаемый эффект от активации с генералом И 14 апреля – получение хороших новостей в течение 60 дней.