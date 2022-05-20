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Согревание денежной звезды в мае

20 мая 2022Восточный гороскопШели Султанбекова

Эксперт китайской метафизики подсказала, когда можно привлечь удачу в свой дом.

Согревание денежной звезды в мае
Фото: silavmisli.ru

«Согревание денежной звезды» - одна из наиболее популярных техник китайской метафизики, нацеленных на получение неких преимуществ путем использования благоприятных энергий.

Название техники говорит за себя. С помощью нее мы активируем какой-то денежный процесс, получение прибыли, подарка Судьбы.

Активируем путем физического согревания – зажигания свечей в определенном месте.

Каждый месяц звезда меняет место своей дислокации. В мае это юго-восток-2,3 или компасный сегмент 130 – 155 градусов.

Согревать звезду можно только в определенные дни.

Здесь есть разные подходы. Кто-то считает, что главное – соблюсти все необходимые условия для данной конкретной техники, а остальное – не важно. И греет звезду чуть ли ни в течение всего дня.

Но мне такой подход не близок. Ведь у любого действия есть своя энергетическая побочка. И зная о ней, не стоит ли постараться максимально обезопасить себя и своих близких?

Поэтому я, например, не жадничаю и выбираю для подобных активаций только действительно безопасные варианты. А в лучшем случае варианты, в которых есть дополнительные благонесущие энергетические опции.

Например, 23 мая в часы Тигра и Кролика.

В это время на юго-востоке сложатся исключительно благоприятные структуры Ци Мень Дун Цзя. И только это время я выбрала для себя, а теперь и для вас, для согревания денежной звезды в мае.

Некоторая сложность заключается в том, что в разных населенных пунктах традиционные китайские двухчасовки начинаются в разное время по местным часам. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – временной интервал с 04.00 до 07.00 по вашему местному времени (благо двухчасовки идут одна за другой).

Технически активация очень проста. Стоя в центре вашего помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего дома, квартиры или офиса область, соответствующую компасному сегменту 130 - 155 градусов.

В указанное время устанавливаете здесь зажженные свечи. Можно прямо на полу, либо на невысокой подставке, как можно ближе к внешней стене помещения.

Собственно, это всё, что касается технологии. Но психологически к активации также стоит подготовиться. Дело в том, что звезда считается довольно капризной. И вам следует учитывать, что она может вам помочь, но она вам ничего не должна. Вы можете уважительно попросить ее о благосклонности и поблагодарить даже за самые небольшие улучшения.

А теперь еще немного о противопоказаниях:

К сожалению, по традиции в этот день не желательно проводить активаций людям, рожденным в годы Лошади.

Людям, рожденным в годы Свиньи, лучше использовать для согревания компасный сегмент от 130 до 140 градусов.

Не стоит проводить согревание, если юго-восток-2,3 в вашем доме попадает непосредственно в туалет. А также в том случае, если за периметром вашего дома на юго-востоке-2,3 есть какое-то неблагоприятное ша, и оно находится довольно близко.

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