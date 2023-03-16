Как привлечь энергию здоровья с помощью Фен-шуй

Практика Фен-шуй способна влиять на разные сферы жизни человека.

В зависимости от того, как вы организуете пространство в своем доме, эта практика поможет вам направить энергию в нужное русло. Согласно трактовке Фен-шуй, если вы правильно расположите определенные предметы в своем доме, то в вашей жизни наступит гармония и будут исполняться все желания.

Сегодня мы расскажем вам, как организовать пространство в своей квартире так, чтобы привлечь в нее здоровье.

Смените вид из окна

Возможно, для привлечения здоровья вам потребуется переехать. Фен-шуй требует того, чтобы из ваших окон открывался вид не на соседнее здание, а вдаль. Настолько, насколько это возможно. Идеальным видом из окна будет природный пейзаж, но если вы живете в городе, то вам стоит выбрать этаж повыше. Так вы дадите свободу своей энергии здоровья.

Рабочее место организуйте рядом со стеной

Рабочее место в вашем доме должно быть организовано так, чтобы вы сидели спиной к стене, то есть чтобы между стеной и стулом оставалось как можно меньше свободного пространства. Последователи Фен-шуй уверяют, что так вы будете меньше чувствовать себя усталым, а работа не будет негативно влиять на ваше физическое и психологическое здоровье.

Всегда убирайте квартиру

Это касается привлечения всех энергий Фен-шуй. Дело в том, что если в вашей квартире много хлама, то он не даст энергии свободно продвигаться и она будет постепенно затухать. Это может повлиять на все сферы вашей жизни, поэтому стоит следить за порядком и выбрасывать лишние вещи.

Почините сантехнику

Воде в Фен-шуй придается особое значение и ее всегда ассоциируют со здоровьем и течением жизни. Если сантехника в вашем доме сломана, то ваша жизнь утекает просто так. А если сантехника сломана, то ваша жизнь и вовсе стоит на месте. Все это сказывается на здоровье, поэтому если вы хотите его поправить, нужно починить все, что протекает или не работает.

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