Китайский гороскоп для Свиньи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Свиньи на 2026 год говорит, что это год, когда жизнь перестаёт быть фоном и становится приключением.

Лошадь зовёт — вперёд, к переменам, к новым людям, к проектам, где пульс бьётся чаще. Вам будет легко — вы умеете быть в потоке, а сейчас этот поток буквально создан под вас. Но запомните главное: всё, что блестит, не всегда ваше. Разум и интуиция должны идти рядом. Если научитесь притормаживать вовремя — сорвёте джекпот.

Февраль – апрель: «Разогрев судьбы»

Год начинается на высокой ноте. Новые связи, знакомства, идеи — вы чувствуете себя востребованными, нужными, живыми.

Март — особенно активный месяц: приходят предложения, которые могут перевернуть ваш привычный порядок. Берите, если чувствуете азарт, но не подписывайте всё подряд.

Апрель — первый звоночек: не тратьте больше, чем зарабатываете, и не обещайте больше, чем сможете выполнить.

Май – июль: «Пламя выбора»

Год набирает темп, и вам придётся определиться: где игра, а где настоящая цель. Лошадь провоцирует на излишества, и вы рискуете перегореть в удовольствиях. Но если удержите баланс — май и июнь принесут крупные шансы: повышение, прибыль, признание.

В июле возможен эмоциональный спад, но он полезен — чтобы вы наконец поняли, что хотите по-настоящему. Это середина пути, когда стоит замедлиться, прежде чем мчаться дальше.

Август – октябрь: «Ритм успеха»

Вот теперь — пик формы. Вы уже нашли свой баланс, и теперь всё работает: проекты идут, люди поддерживают, вдохновение возвращается.

В сентябре возможна важная встреча или предложение, которое даст старт новому этапу. Финансы стабилизируются, а настроение — солнечное, как вы сами. В любви — всё как вы любите: тепло, красиво, немного драматично, но искренне.

Ноябрь – февраль 2027: «Спокойный финиш»

Финал года — как вечер после фейерверков: тихо, уютно, вкусно. Вы уже всё доказали, теперь просто живите. Появится желание вернуться к себе, к телу, дому, привычным ритуалам.

Декабрь — идеален для отдыха и вдохновения: то, что начнётся в этот период, станет основой успеха в следующем году.

