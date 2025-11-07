Китайский гороскоп для Собаки на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Собаки на 2026 год говорит, что Лошадь и Собака — союзники по духу: обе честные, преданные и прямые.

Огонь года наполняет вас энергией и решимостью, но и требует баланса. Теперь не время всем всё объяснять и спасать — время строить. Выбирайте, кому и чему вы отдаёте силы, и вы почувствуете, как жизнь становится проще, а вы — сильнее.

Февраль – апрель: «Разгон и фокус»

Начало года — момент ясности. То, что раньше было запутанным, вдруг становится очевидным. Вы видите, где теряли энергию, и решаете: «Больше — нет».

Февраль и март приносят движение: новые задачи, новые люди, новые идеи. Это время действовать — не из долга, а из желания.

Апрель — шанс на перемены в карьере или отношениях, но не спешите: Лошадь любит, когда решения выстраданы, а не выдуманы.

Май – июль: «Испытание на выносливость»

Год требует темпа, а вы привыкли к равномерному ритму. Возможно ощущение усталости, особенно в июне, когда задачи множатся, а поддержки мало. Не ломайтесь. Этот период — проверка прочности вашего фундамента. Выдержите — и получите то, чего давно ждали: признание, уважение, стабильность.

В июле появится важный человек или проект, который откроет новую дорогу.

Август – октябрь: «Сила спокойствия»

Вы входите в фазу внутреннего равновесия. Суета вокруг кипит, но вы уже не реагируете. Вы — центр этого пламени, и вас не обжигает.

Осень принесёт карьерные успехи, новые возможности и ощущение: «всё не зря».

В отношениях — гармония. Одинокие Собаки могут встретить человека, с которым сразу спокойно, без игр.

В финансах — подъём, но через контроль, а не риски.

Ноябрь – февраль 2027: «Вознаграждение»

Финал года — долгожданное облегчение. Вы видите результат всех своих усилий: выстояли, выдержали, выросли.

К декабрю приходит уважение — не потому что вы громко боролись, а потому что вы не сдались. Это время отдыха, восстановления и гордости за пройденный путь. Юпитер наградит деньгами, Венера — теплом, а Сатурн — мудростью.

