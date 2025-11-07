ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Китайский гороскоп для Собаки на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

7 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Собаки на 2026 год говорит, что Лошадь и Собака — союзники по духу: обе честные, преданные и прямые.

Китайский гороскоп для Собаки на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Огонь года наполняет вас энергией и решимостью, но и требует баланса. Теперь не время всем всё объяснять и спасать — время строить. Выбирайте, кому и чему вы отдаёте силы, и вы почувствуете, как жизнь становится проще, а вы — сильнее.

Февраль – апрель: «Разгон и фокус»

Начало года — момент ясности. То, что раньше было запутанным, вдруг становится очевидным. Вы видите, где теряли энергию, и решаете: «Больше — нет».

Февраль и март приносят движение: новые задачи, новые люди, новые идеи. Это время действовать — не из долга, а из желания.

Апрель — шанс на перемены в карьере или отношениях, но не спешите: Лошадь любит, когда решения выстраданы, а не выдуманы.

Май – июль: «Испытание на выносливость»

Год требует темпа, а вы привыкли к равномерному ритму. Возможно ощущение усталости, особенно в июне, когда задачи множатся, а поддержки мало. Не ломайтесь. Этот период — проверка прочности вашего фундамента. Выдержите — и получите то, чего давно ждали: признание, уважение, стабильность.

В июле появится важный человек или проект, который откроет новую дорогу.

Август – октябрь: «Сила спокойствия»

Вы входите в фазу внутреннего равновесия. Суета вокруг кипит, но вы уже не реагируете. Вы — центр этого пламени, и вас не обжигает.

Осень принесёт карьерные успехи, новые возможности и ощущение: «всё не зря».

В отношениях — гармония. Одинокие Собаки могут встретить человека, с которым сразу спокойно, без игр.

В финансах — подъём, но через контроль, а не риски.

Ноябрь – февраль 2027: «Вознаграждение»

Финал года — долгожданное облегчение. Вы видите результат всех своих усилий: выстояли, выдержали, выросли.

К декабрю приходит уважение — не потому что вы громко боролись, а потому что вы не сдались. Это время отдыха, восстановления и гордости за пройденный путь. Юпитер наградит деньгами, Венера — теплом, а Сатурн — мудростью.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Собаки на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны БассПора раскинуть мозгами — гороскоп на 8 ноября
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп для Свиньи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Китайский гороскоп для Свиньи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Восточный гороскоп
Какие знаки восточного гороскопа получат сказочную удачу с 5 ноября
Какие знаки восточного гороскопа получат сказочную удачу с 5 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования