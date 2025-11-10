Китайский гороскоп для Петуха на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Петуха на 2026 год говорит, что Лошадь разгоняет темп, а вы — выстраиваете систему.

Она несётся вслепую, вы — видите маршрут. Вместе вы создаёте идеальный баланс страсти и структуры.

Этот год — шанс превратить хаос в стратегию, вдохновение — в бизнес, харизму — в авторитет.

Ваши лучшие качества — дисциплина, точность и чутьё на правильный момент — принесут дивиденды, если не забудете про гибкость.

Февраль – апрель: «Первые залпы успеха»

С первых недель чувствуется движение. Вы будто в эпицентре перемен: предложения, люди, идеи. Всё бурлит, но вы не теряете фокус.

Март — идеальное время для обновления проектов, обучения или смены направления. Не бойтесь лидерства: даже если страшно — именно сейчас Вселенная проверяет, готовы ли вы к более высокой планке.

Апрель приносит первые результаты и уверенность, что вы всё делаете верно.

Май – июль: «Темп и дисциплина»

Лошадь выжимает максимум из всех, но вы держите ритм.

Май — месяц трудоголиков: чем чётче план, тем сильнее отдача. Возможен перегруз, особенно ближе к июню. Не геройствуйте — вовремя делегируйте.

Июль — время, когда можно немного отпустить поводья: вдохнуть, выдохнуть, позволить миру догнать вас.

В любви — вспышки и проверка на честность: если отношения прочны, станут крепче.

Август – октябрь: «Триумф точности»

Осень — ваш сезон победителей. То, что вы строили с января, наконец приносит результаты: признание, прибыль, продвижение. Петухи всегда любят порядок, но теперь ваш порядок вдохновляет других.

Сентябрь — ключевой месяц: возможно предложение, новая роль, публичное признание. И да, вы будете блистать. Но не из тщеславия — из заслуженного уважения.

Ноябрь – февраль 2027: «План на будущее»

Финал года — как сцена после аплодисментов: тишина, свет, и вы стоите с чувством выполненного долга. Вы прошли путь без паники, с честью и системностью. Теперь можно позволить себе немного философии — и немного отдыха.

Декабрь и январь — отличное время для анализа и новых целей.

2026 дал вам статус — 2027 потребует от вас масштаб.

