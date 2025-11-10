ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Китайский гороскоп для Петуха на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

10 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Петуха на 2026 год говорит, что Лошадь разгоняет темп, а вы — выстраиваете систему.

Фото: souvenirpixels
Фото: souvenirpixels

Она несётся вслепую, вы — видите маршрут. Вместе вы создаёте идеальный баланс страсти и структуры.

Этот год — шанс превратить хаос в стратегию, вдохновение — в бизнес, харизму — в авторитет.

Ваши лучшие качества — дисциплина, точность и чутьё на правильный момент — принесут дивиденды, если не забудете про гибкость.

Февраль – апрель: «Первые залпы успеха»

С первых недель чувствуется движение. Вы будто в эпицентре перемен: предложения, люди, идеи. Всё бурлит, но вы не теряете фокус.

Март — идеальное время для обновления проектов, обучения или смены направления. Не бойтесь лидерства: даже если страшно — именно сейчас Вселенная проверяет, готовы ли вы к более высокой планке.

Апрель приносит первые результаты и уверенность, что вы всё делаете верно.

Май – июль: «Темп и дисциплина»

Лошадь выжимает максимум из всех, но вы держите ритм.

Май — месяц трудоголиков: чем чётче план, тем сильнее отдача. Возможен перегруз, особенно ближе к июню. Не геройствуйте — вовремя делегируйте.

Июль — время, когда можно немного отпустить поводья: вдохнуть, выдохнуть, позволить миру догнать вас.

В любви — вспышки и проверка на честность: если отношения прочны, станут крепче.

Август – октябрь: «Триумф точности»

Осень — ваш сезон победителей. То, что вы строили с января, наконец приносит результаты: признание, прибыль, продвижение. Петухи всегда любят порядок, но теперь ваш порядок вдохновляет других.

Сентябрь — ключевой месяц: возможно предложение, новая роль, публичное признание. И да, вы будете блистать. Но не из тщеславия — из заслуженного уважения.

Ноябрь – февраль 2027: «План на будущее»

Финал года — как сцена после аплодисментов: тишина, свет, и вы стоите с чувством выполненного долга. Вы прошли путь без паники, с честью и системностью. Теперь можно позволить себе немного философии — и немного отдыха.

Декабрь и январь — отличное время для анализа и новых целей.

2026 дал вам статус — 2027 потребует от вас масштаб.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

