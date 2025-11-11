ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Китайский гороскоп для Обезьяны на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

11 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Обезьяны на 2026 год говорит, что это ваш год гибкости и остроумия. Лошадь добавит скорости, а вы добавите логику и интуицию.

Китайский гороскоп для Обезьяны на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: wirestock

Лошадь добавит скорости, а вы добавите логику и интуицию. Вы умеете видеть ходы, где другие видят тупик, и этот талант станет вашим козырем. Главное — не переоценить собственный гений: вы выигрываете, когда смеётесь, но теряете, когда начинаете доказывать. Планируйте легко, действуйте быстро, и Вселенная подыграет.

Февраль – апрель: «Прыжок в движении»

Год начинается с огня под ногами. Возможности появляются внезапно, и вы должны хватать их моментально.

Февраль — месяц интуитивных решений: действуйте по наитию, даже если не всё ясно.

Март приносит первые успехи, но и первые проверки — не разбрасывайтесь, не обещайте лишнего.

Апрель — взлётный: возможно продвижение, новое партнёрство или творческий прорыв.

Май – июль: «Игры разума и риска»

Энергия вокруг пульсирует, и вы словно чувствуете ток под кожей. Люди злятся, планы рушатся, сроки поджимают — а вы импровизируете. Это время, когда другие падают, а вы — находите новый способ взлететь. Но не злоупотребляйте везением: июнь — месяц, когда Вселенная шепчет «остановись и подумай». Если вовремя выдохнете, июль принесёт нужные ответы и удачные предложения.

Август – октябрь: «Сцена и аплодисменты»

Теперь всё складывается. Ваши идеи начинают работать, ваши связи приносят результаты, ваш юмор — спасает всех. Вы в центре внимания, и не зря: мир наконец-то готов к вашему темпу.

Август и сентябрь — лучшие месяцы для самопрезентации: выступления, стартапы, медийность, продвижение.

Осень — время, когда вы превращаете харизму в доход.

Ноябрь – февраль 2027: «Мастер игры»

Финал года — спокойный, но с чувством удовлетворения. Вы прошли этот год, не потеряв лёгкости. Теперь вы не просто импровизируете — вы управляете.

Финансы стабилизируются, отношения становятся честнее, а вы впервые чувствуете, что умеете побеждать без хаоса.

Декабрь и январь — идеальное время для закрепления успеха и выстраивания долгосрочных проектов.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

