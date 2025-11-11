Китайский гороскоп для Обезьяны на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Лошадь добавит скорости, а вы добавите логику и интуицию. Вы умеете видеть ходы, где другие видят тупик, и этот талант станет вашим козырем. Главное — не переоценить собственный гений: вы выигрываете, когда смеётесь, но теряете, когда начинаете доказывать. Планируйте легко, действуйте быстро, и Вселенная подыграет.
Февраль – апрель: «Прыжок в движении»
Год начинается с огня под ногами. Возможности появляются внезапно, и вы должны хватать их моментально.
Февраль — месяц интуитивных решений: действуйте по наитию, даже если не всё ясно.
Март приносит первые успехи, но и первые проверки — не разбрасывайтесь, не обещайте лишнего.
Апрель — взлётный: возможно продвижение, новое партнёрство или творческий прорыв.
Май – июль: «Игры разума и риска»
Энергия вокруг пульсирует, и вы словно чувствуете ток под кожей. Люди злятся, планы рушатся, сроки поджимают — а вы импровизируете. Это время, когда другие падают, а вы — находите новый способ взлететь. Но не злоупотребляйте везением: июнь — месяц, когда Вселенная шепчет «остановись и подумай». Если вовремя выдохнете, июль принесёт нужные ответы и удачные предложения.
Август – октябрь: «Сцена и аплодисменты»
Теперь всё складывается. Ваши идеи начинают работать, ваши связи приносят результаты, ваш юмор — спасает всех. Вы в центре внимания, и не зря: мир наконец-то готов к вашему темпу.
Август и сентябрь — лучшие месяцы для самопрезентации: выступления, стартапы, медийность, продвижение.
Осень — время, когда вы превращаете харизму в доход.
Ноябрь – февраль 2027: «Мастер игры»
Финал года — спокойный, но с чувством удовлетворения. Вы прошли этот год, не потеряв лёгкости. Теперь вы не просто импровизируете — вы управляете.
Финансы стабилизируются, отношения становятся честнее, а вы впервые чувствуете, что умеете побеждать без хаоса.
Декабрь и январь — идеальное время для закрепления успеха и выстраивания долгосрочных проектов.
