Китайский гороскоп для Обезьяны на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Обезьяны на 2026 год говорит, что это ваш год гибкости и остроумия. Лошадь добавит скорости, а вы добавите логику и интуицию.

Лошадь добавит скорости, а вы добавите логику и интуицию. Вы умеете видеть ходы, где другие видят тупик, и этот талант станет вашим козырем. Главное — не переоценить собственный гений: вы выигрываете, когда смеётесь, но теряете, когда начинаете доказывать. Планируйте легко, действуйте быстро, и Вселенная подыграет.

Февраль – апрель: «Прыжок в движении»

Год начинается с огня под ногами. Возможности появляются внезапно, и вы должны хватать их моментально.

Февраль — месяц интуитивных решений: действуйте по наитию, даже если не всё ясно.

Март приносит первые успехи, но и первые проверки — не разбрасывайтесь, не обещайте лишнего.

Апрель — взлётный: возможно продвижение, новое партнёрство или творческий прорыв.

Май – июль: «Игры разума и риска»

Энергия вокруг пульсирует, и вы словно чувствуете ток под кожей. Люди злятся, планы рушатся, сроки поджимают — а вы импровизируете. Это время, когда другие падают, а вы — находите новый способ взлететь. Но не злоупотребляйте везением: июнь — месяц, когда Вселенная шепчет «остановись и подумай». Если вовремя выдохнете, июль принесёт нужные ответы и удачные предложения.

Август – октябрь: «Сцена и аплодисменты»

Теперь всё складывается. Ваши идеи начинают работать, ваши связи приносят результаты, ваш юмор — спасает всех. Вы в центре внимания, и не зря: мир наконец-то готов к вашему темпу.

Август и сентябрь — лучшие месяцы для самопрезентации: выступления, стартапы, медийность, продвижение.

Осень — время, когда вы превращаете харизму в доход.

Ноябрь – февраль 2027: «Мастер игры»

Финал года — спокойный, но с чувством удовлетворения. Вы прошли этот год, не потеряв лёгкости. Теперь вы не просто импровизируете — вы управляете.

Финансы стабилизируются, отношения становятся честнее, а вы впервые чувствуете, что умеете побеждать без хаоса.

Декабрь и январь — идеальное время для закрепления успеха и выстраивания долгосрочных проектов.

