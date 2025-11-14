Китайский гороскоп для Овцы на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Козы (Овцы) на 2026 год говорит, что не время прятаться за скромностью.

Ваш вкус, талант, чуткость и умение объединять людей станут вашей валютой.

Лошадь даст импульс: «выходи из зоны комфорта, ты готов».

Это год, когда вы наконец начнёте верить в себя без оговорок — и это изменит всё: работу, любовь, деньги, друзей. Главное — не слушать шумных: ваша магия работает в тишине.

Февраль – апрель: «Пробуждение»

После спокойного старта вы ощущаете: энергия растёт. Появляется желание обновить жизнь — внешний вид, окружение, подход к делу.

В марте приходит шанс, который меняет правила игры: предложение, проект, идея, человек. Не бойтесь сказать «да» — даже если сердце дрожит.

Весна — ваш личный ренессанс: вы вспоминаете, что творить — значит жить.

Май – июль: «Огонь и вдохновение»

Энергия Лошади достигает пика, и вы будто ловите её волны. Возможны яркие творческие успехи, новые союзы, вспышка любви или признание, которого вы давно ждали. Но не забывайте про баланс: слишком много дел — и ваш внутренний художник устанет.

В июне полезно выдохнуть, уехать на природу, отключить телефон. Интуиция подскажет, где настоящее, а где просто эффект.

Август – октябрь: «Созидание и признание»

Вы начинаете собирать плоды. Люди, которые раньше не замечали вас, вдруг начинают слушать, приглашать, хвалить. Это время, когда мягкость становится силой. Ваши идеи, проекты и даже мелкие инициативы находят отклик.

В любви — уют, в работе — вдохновение, в деньгах — стабильность. Если осень встретите с благодарностью, она ответит ростом.

Ноябрь – февраль 2027: «Тихий триумф»

Финал года — как мягкий свет лампы в уютной комнате. Вы не кричите о своих победах — вы просто ими живёте. Внутри — спокойная гордость: «я сделал по-своему, и это сработало».

Финансы стабильны, отношения теплеют, а уверенность наконец становится вашим естественным состоянием. Это время завершения старых историй и начала новых — на своих условиях.

