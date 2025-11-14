ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Китайский гороскоп для Овцы на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

14 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Козы (Овцы) на 2026 год говорит, что не время прятаться за скромностью.

Китайский гороскоп для Овцы на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: byrdyak

Ваш вкус, талант, чуткость и умение объединять людей станут вашей валютой.

Лошадь даст импульс: «выходи из зоны комфорта, ты готов».

Это год, когда вы наконец начнёте верить в себя без оговорок — и это изменит всё: работу, любовь, деньги, друзей. Главное — не слушать шумных: ваша магия работает в тишине.

Февраль – апрель: «Пробуждение»

После спокойного старта вы ощущаете: энергия растёт. Появляется желание обновить жизнь — внешний вид, окружение, подход к делу.

В марте приходит шанс, который меняет правила игры: предложение, проект, идея, человек. Не бойтесь сказать «да» — даже если сердце дрожит.

Весна — ваш личный ренессанс: вы вспоминаете, что творить — значит жить.

Май – июль: «Огонь и вдохновение»

Энергия Лошади достигает пика, и вы будто ловите её волны. Возможны яркие творческие успехи, новые союзы, вспышка любви или признание, которого вы давно ждали. Но не забывайте про баланс: слишком много дел — и ваш внутренний художник устанет.

В июне полезно выдохнуть, уехать на природу, отключить телефон. Интуиция подскажет, где настоящее, а где просто эффект.

Август – октябрь: «Созидание и признание»

Вы начинаете собирать плоды. Люди, которые раньше не замечали вас, вдруг начинают слушать, приглашать, хвалить. Это время, когда мягкость становится силой. Ваши идеи, проекты и даже мелкие инициативы находят отклик.

В любви — уют, в работе — вдохновение, в деньгах — стабильность. Если осень встретите с благодарностью, она ответит ростом.

Ноябрь – февраль 2027: «Тихий триумф»

Финал года — как мягкий свет лампы в уютной комнате. Вы не кричите о своих победах — вы просто ими живёте. Внутри — спокойная гордость: «я сделал по-своему, и это сработало».

Финансы стабильны, отношения теплеют, а уверенность наконец становится вашим естественным состоянием. Это время завершения старых историй и начала новых — на своих условиях.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Овцы на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Львов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассМнение партнера будет меняться — любовный гороскоп на 15 ноября
Восточный гороскоп
С 14 ноября грядет волна феерической удачи и изобилия — какие знаки станут счастливчиками
Оценили 1
С 14 ноября грядет волна феерической удачи и изобилия — какие знаки станут счастливчиками
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп для Обезьяны на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Китайский гороскоп для Обезьяны на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Политика конфиденциальностиУсловия использования