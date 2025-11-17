Китайский гороскоп для Лошади на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Вы чувствуете, как энергия кипит в венах, идеи выстреливают одна за другой, а Вселенная будто шепчет: «давай, покажи им». Вы вдохновляете других, притягиваете внимание и создаёте тенденции. Но и ответственность теперь в квадрате: то, что вы начнёте в 2026-м, будет определять следующие годы.
Февраль – апрель: «На старте — огонь»
Год начинается так, будто кто-то выстрелил из стартового пистолета. Вы рвётесь вперёд, и правильно — удача на вашей стороне.
Февраль — отличное время для смелых решений: новая работа, проект, переезд, запуск идеи.
Март и апрель — пик харизмы и энергии. Но помните: огонь даёт свет, пока вы им управляете. Перегорание — ваш главный враг. Не разбрасывайтесь, выбирайте одно направление и мчитесь туда, не оборачиваясь.
Май – июль: «Пламя требует топлива»
Всё идёт быстро, даже слишком. События, встречи, разговоры — всё горит на максималках. Может появиться усталость от собственного успеха: слишком много дел, людей, ожиданий.
Это время научиться делегировать. Не тащите весь обоз сами.
В июне возможен яркий роман или сотрудничество, которое перевернёт всё с ног на голову. Не тушите чувства — просто помните, что не всё, что горит, стоит держать в руках.
Август – октябрь: «Галоп к славе»
Вы снова на коне — и теперь всерьёз. Это период побед, признания и громких результатов. Ваша энергия заразительна: вы вдохновляете, ведёте, создаёте, побеждаете.
Финансы выравниваются, статус укрепляется, двери открываются.
В сентябре вас ждёт решающий выбор — между «ещё быстрее» и «умнее». Те, кто выберут второе, получат всё.
Ноябрь – февраль 2027: «Пламя становится светом»
Финал года — не гонка, а финиш с аплодисментами. Вы осознаёте, что не зря прошли через сумасшедший ритм. Приходит чувство зрелости: вы больше не просто бежите, вы направляете.
К декабрю возможна крупная награда, успех, признание, но главное — уважение. И наконец отдых, который вы заслужили.
