Китайский гороскоп для Лошади на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

17 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Лошади на 2026 год – это ваш личный перезапуск. Мир наконец-то движется в вашем темпе.

Китайский гороскоп для Лошади на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Вы чувствуете, как энергия кипит в венах, идеи выстреливают одна за другой, а Вселенная будто шепчет: «давай, покажи им». Вы вдохновляете других, притягиваете внимание и создаёте тенденции. Но и ответственность теперь в квадрате: то, что вы начнёте в 2026-м, будет определять следующие годы.

Февраль – апрель: «На старте — огонь»

Год начинается так, будто кто-то выстрелил из стартового пистолета. Вы рвётесь вперёд, и правильно — удача на вашей стороне.

Февраль — отличное время для смелых решений: новая работа, проект, переезд, запуск идеи.

Март и апрель — пик харизмы и энергии. Но помните: огонь даёт свет, пока вы им управляете. Перегорание — ваш главный враг. Не разбрасывайтесь, выбирайте одно направление и мчитесь туда, не оборачиваясь.

Май – июль: «Пламя требует топлива»

Всё идёт быстро, даже слишком. События, встречи, разговоры — всё горит на максималках. Может появиться усталость от собственного успеха: слишком много дел, людей, ожиданий.

Это время научиться делегировать. Не тащите весь обоз сами.

В июне возможен яркий роман или сотрудничество, которое перевернёт всё с ног на голову. Не тушите чувства — просто помните, что не всё, что горит, стоит держать в руках.

Август – октябрь: «Галоп к славе»

Вы снова на коне — и теперь всерьёз. Это период побед, признания и громких результатов. Ваша энергия заразительна: вы вдохновляете, ведёте, создаёте, побеждаете.

Финансы выравниваются, статус укрепляется, двери открываются.

В сентябре вас ждёт решающий выбор — между «ещё быстрее» и «умнее». Те, кто выберут второе, получат всё.

Ноябрь – февраль 2027: «Пламя становится светом»

Финал года — не гонка, а финиш с аплодисментами. Вы осознаёте, что не зря прошли через сумасшедший ритм. Приходит чувство зрелости: вы больше не просто бежите, вы направляете.

К декабрю возможна крупная награда, успех, признание, но главное — уважение. И наконец отдых, который вы заслужили.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

