Китайский гороскоп для Змеи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

18 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Змеи на 2026 год говорит, что он принесёт множество внешних перемен, но вы — не наблюдатель, вы стратег.

Китайский гороскоп для Змеи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: kuritafsheen77

Лошадь провоцирует импульсивность, но Змея превращает хаос в искусство анализа. Вы видите то, что другие пропускают, чувствуете угрозу раньше, чем она проявится, и именно поэтому выигрываете. Это ваш год закулисных побед: без шума, но с результатом.

Февраль – апрель: «Разведка боем»

Начало года — не время для бурных решений. Наблюдайте. Собирайте информацию. Оцените, кто союзник, а кто просто шумит рядом. В феврале возможны заманчивые предложения — не все честные. Слушайте интуицию: если что-то кажется «слишком выгодным», значит, так и есть.

Март и апрель принесут первые успехи в делах, где вы играете тонко: финансы, стратегия, переговоры. Главное — не раскрывайте всех карт.

Май – июль: «Тишина перед броском»

Энергия вокруг становится хаотичной, и это ваш идеальный фон. Когда другие теряют самообладание, вы держите лицо.

В мае начинается процесс трансформации — внутренняя работа, осознание, разрыв старых связей. Это не потеря — вы меняете кожу, сбрасывая всё лишнее.

Июнь-июль — время действия. Вы делаете ход, которого никто не ожидает: новая работа, смелая инвестиция, перемена курса. И попадаете точно в цель.

Август – октябрь: «Под контролем хаоса»

Мир вокруг кипит, но вы стоите спокойно. Вы уже выбрали путь и идёте уверенно.

Этот период принесёт признание — возможно, не публичное, но важное. Ваша репутация укрепляется, люди начинают понимать: с вами лучше быть в союзе, чем в оппозиции.

В финансах — рост, в отношениях — глубина без лишних слов.

Осень для вас — как шахматная партия, где вы всё рассчитали на три хода вперёд.

Ноябрь – февраль 2027: «Мудрость и вознаграждение»

Финал года — тихий триумф. Вы не устраивали шоу, но именно вы оказались победителем. Появляется внутренний покой, уверенность и немного философии: «я не всё контролирую, но мне и не нужно». Юпитер награждает за стратегию: деньги, признание, стабильность. И что особенно приятно — уважение приходит от тех, кто раньше сомневался.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

