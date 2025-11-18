Китайский гороскоп для Змеи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Змеи на 2026 год говорит, что он принесёт множество внешних перемен, но вы — не наблюдатель, вы стратег.

Лошадь провоцирует импульсивность, но Змея превращает хаос в искусство анализа. Вы видите то, что другие пропускают, чувствуете угрозу раньше, чем она проявится, и именно поэтому выигрываете. Это ваш год закулисных побед: без шума, но с результатом.

Февраль – апрель: «Разведка боем»

Начало года — не время для бурных решений. Наблюдайте. Собирайте информацию. Оцените, кто союзник, а кто просто шумит рядом. В феврале возможны заманчивые предложения — не все честные. Слушайте интуицию: если что-то кажется «слишком выгодным», значит, так и есть.

Март и апрель принесут первые успехи в делах, где вы играете тонко: финансы, стратегия, переговоры. Главное — не раскрывайте всех карт.

Май – июль: «Тишина перед броском»

Энергия вокруг становится хаотичной, и это ваш идеальный фон. Когда другие теряют самообладание, вы держите лицо.

В мае начинается процесс трансформации — внутренняя работа, осознание, разрыв старых связей. Это не потеря — вы меняете кожу, сбрасывая всё лишнее.

Июнь-июль — время действия. Вы делаете ход, которого никто не ожидает: новая работа, смелая инвестиция, перемена курса. И попадаете точно в цель.

Август – октябрь: «Под контролем хаоса»

Мир вокруг кипит, но вы стоите спокойно. Вы уже выбрали путь и идёте уверенно.

Этот период принесёт признание — возможно, не публичное, но важное. Ваша репутация укрепляется, люди начинают понимать: с вами лучше быть в союзе, чем в оппозиции.

В финансах — рост, в отношениях — глубина без лишних слов.

Осень для вас — как шахматная партия, где вы всё рассчитали на три хода вперёд.

Ноябрь – февраль 2027: «Мудрость и вознаграждение»

Финал года — тихий триумф. Вы не устраивали шоу, но именно вы оказались победителем. Появляется внутренний покой, уверенность и немного философии: «я не всё контролирую, но мне и не нужно». Юпитер награждает за стратегию: деньги, признание, стабильность. И что особенно приятно — уважение приходит от тех, кто раньше сомневался.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.