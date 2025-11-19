ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Китайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

19 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Дракона на 2026 год говорит, что год Лошади — один из самых сильных для Дракона.

Китайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Гороскоп для Дракона на 2026 год говорит, что год Лошади — один из самых сильных для Дракона.

Это союз двух стихий: пламени и неба. И если вы оседлаете этот поток, можете подняться выше, чем мечтали.

Но есть нюанс — гордость. Лошадь не любит, когда ей командуют. Придётся действовать не приказами, а харизмой. Этот год вознаграждает лидеров, не диктаторов.

Февраль – апрель: «Огненный взлёт»

Год стартует, как салют. Вас зовут, вас видят, вас слушают. Возможен карьерный рывок, старт проекта, крупное решение.

Марс и Юпитер подталкивают к действиям — и вы чувствуете себя в своей стихии.

Февраль и март — время действовать смело: кто шагнёт первым, тот потом будет пожинать лавры.

В любви — ярко, страстно, с элементами риска. Но кто сказал, что Дракону нужен покой?

Май – июль: «Испытание пламенем»

Температура повышается. Мир словно проверяет: сможете ли вы удержать пламя, не сжигая мосты. Возможны конфликты — на работе, в партнёрствах, в семье. Вы в пике силы, но не забывайте про дипломатичность. Если начнёте давить — получите сопротивление. Если поведёте за собой — получите армию.

Июль — время для стратегического пауза: отдышитесь, чтобы не перегореть.

Август – октябрь: «Возвышение»

И вот — сцена. Вы на ней, и вас видят. Проекты начинают приносить плоды, контакты приносят результаты, а ваши идеи — признание.

Осень — пик успеха: карьера, бизнес, финансы, влияние. Это время, когда вы можете выйти на другой уровень: новая должность, крупный контракт, публикация, влияние, статус. Лошадь ускоряет процессы, а вы — управляете скоростью.

В любви — сильные чувства, но вы выбираете не страсть, а партнёрство.

Ноябрь – февраль 2027: «Золото после пламени»

Финал года — как медленная камера в конце эпического фильма. Вы стоите среди достижений и видите, что не зря горели. Становится спокойно: вы поняли, кто вы есть и чего стоите. Приходит гармония, уверенность и немного той самой «драконьей мудрости», что рождается только после бури. Деньги стабилизируются, отношения — выравниваются, а внутри — редкий баланс силы и покоя.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны БассФинансовый гороскоп на 20 ноября 2025 годаГороскоп для Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Восточный гороскоп
Кто из знаков найдет ключ к счастью, богатству и удаче уже после 20 ноября
Кто из знаков найдет ключ к счастью, богатству и удаче уже после 20 ноября
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп для Змеи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Китайский гороскоп для Змеи на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Политика конфиденциальностиУсловия использования