Китайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Дракона на 2026 год говорит, что год Лошади — один из самых сильных для Дракона.

Это союз двух стихий: пламени и неба. И если вы оседлаете этот поток, можете подняться выше, чем мечтали.

Но есть нюанс — гордость. Лошадь не любит, когда ей командуют. Придётся действовать не приказами, а харизмой. Этот год вознаграждает лидеров, не диктаторов.

Февраль – апрель: «Огненный взлёт»

Год стартует, как салют. Вас зовут, вас видят, вас слушают. Возможен карьерный рывок, старт проекта, крупное решение.

Марс и Юпитер подталкивают к действиям — и вы чувствуете себя в своей стихии.

Февраль и март — время действовать смело: кто шагнёт первым, тот потом будет пожинать лавры.

В любви — ярко, страстно, с элементами риска. Но кто сказал, что Дракону нужен покой?

Май – июль: «Испытание пламенем»

Температура повышается. Мир словно проверяет: сможете ли вы удержать пламя, не сжигая мосты. Возможны конфликты — на работе, в партнёрствах, в семье. Вы в пике силы, но не забывайте про дипломатичность. Если начнёте давить — получите сопротивление. Если поведёте за собой — получите армию.

Июль — время для стратегического пауза: отдышитесь, чтобы не перегореть.

Август – октябрь: «Возвышение»

И вот — сцена. Вы на ней, и вас видят. Проекты начинают приносить плоды, контакты приносят результаты, а ваши идеи — признание.

Осень — пик успеха: карьера, бизнес, финансы, влияние. Это время, когда вы можете выйти на другой уровень: новая должность, крупный контракт, публикация, влияние, статус. Лошадь ускоряет процессы, а вы — управляете скоростью.

В любви — сильные чувства, но вы выбираете не страсть, а партнёрство.

Ноябрь – февраль 2027: «Золото после пламени»

Финал года — как медленная камера в конце эпического фильма. Вы стоите среди достижений и видите, что не зря горели. Становится спокойно: вы поняли, кто вы есть и чего стоите. Приходит гармония, уверенность и немного той самой «драконьей мудрости», что рождается только после бури. Деньги стабилизируются, отношения — выравниваются, а внутри — редкий баланс силы и покоя.

