Китайский гороскоп для Кролика на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Кролика на 2026 год — не про конфронтацию, а про адаптацию.

Вы не бежите наперегонки с Лошадью — вы прыгаете боком, обходя препятствия с изяществом.

Юпитер и Венера дают вам мягкую харизму: даже в пылу огня вы сохраняете холодный ум и тёплое сердце.

Это год возможностей, если вы не поддадитесь чужой суете. Ваш успех — не в силе, а в гибкости.

Февраль – апрель: «Прыжок веры»

Год начинается быстрее, чем вы готовы. Вокруг хаос, новые дела, спешка. Но именно в этом потоке вы находите шанс.

Первая половина весны принесёт интересное предложение — в работе, учёбе или сотрудничестве. Не отказывайтесь, даже если страшно.

Вас потянет из зоны комфорта, и правильно — именно там ждёт рост.

В отношениях — вспышка страсти, но без гарантий. Пусть будет лёгкость, не обещания.

Май – июль: «Танец на горячем песке»

Всё вокруг кипит. События развиваются быстро, люди раздражаются ещё быстрее. Огненная энергия Лошади может поджигать ваше терпение. Сохраняйте внутреннюю прохладу — это ваш щит.

Работа потребует дисциплины, особенно если вокруг хаос. Не теряйте темп, но и не перегибайте: отдых сейчас не роскошь, а необходимость.

Июль — время, когда лучше спрятаться в тень: меньше разговоров, больше наблюдения.

Август – октябрь: «Тихий прорыв»

Пока другие перегорают, вы возвращаетесь — собранный, сфокусированный, сильный. Появляются шансы укрепить позиции, заключить выгодные сделки, получить признание.

Осень — ваш сезон: вы светитесь спокойствием, и это гипнотизирует людей.

В любви — стабильность, в делах — стабильный рост.

Особенно удачны сентябрь и октябрь — месяцы, когда ваша стратегия наконец работает.

Ноябрь – февраль 2027: «Урожай мягкой силы»

Финал года — как мягкий бархат после искр. Всё замедляется, но в лучшем смысле. Вы оглядываетесь и понимаете: да, вы не бежали, но пришли первыми. К вам возвращается уверенность, а вместе с ней — вдохновение. Это время собирать плоды, благодарить себя и строить планы без страха.

