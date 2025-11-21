Китайский гороскоп для Тигра на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Тигра на 2026 год говорит, что вы будто возвращаетесь в игру после вынужденной паузы.

Юпитер и Огонь года подталкивают к движению: менять, рисковать, брать больше, чем кажется возможным.

Вы снова обретаете уверенность, а Вселенная — интерес наблюдать за вашим шоу. Да, будет жарко. Да, местами — на грани. Но именно из таких лет рождаются легенды.

Февраль – апрель: «Старт на адреналине»

Год начинается мощно — будто кто-то нажал на кнопку «ускорение». Приходит шанс, от которого сердце бьётся чаще: новая должность, предложение, идея. Берите! Даже если страшно.

Энергия вокруг нестабильна, но вы ловите её инстинктом. В феврале–марте важно держать баланс между смелостью и авантюрой. Вы можете сделать шаг, который изменит карьеру или личную жизнь. Главное — не тратьте силу на мелочи. Стреляйте прицельно.

Май – июль: «Огненная проверка»

Это пик драйва и конфликтов одновременно. Все вокруг тоже на эмоциях, и столкновений не избежать. Вас будут провоцировать, проверять, вызывать на дуэль (в переносном смысле — хотя кто знает). Держите королевскую осанку: сила Тигра не в рычании, а в моменте, когда он молчит перед прыжком.

Финансы и карьера требуют хладнокровия — не всё, что блестит, золото. Июль — момент, когда лучше уйти на шаг назад, чтобы к осени выйти в двойной выигрыш.

Август – октябрь: «Рёв победы»

Вы возвращаетесь на сцену. Всё, что казалось неясным, наконец складывается. Контракты, проекты, признание — всё приходит одновременно, и вы сияете. Огненная энергия Лошади работает на вас: люди тянутся, возможности сами стучатся в дверь.

В любви — страсть и вдохновение. Сентябрь — время, когда вы можете встретить человека, с которым не страшно быть собой. Главное — не забывайте отдыхать: даже короли джунглей спят по 16 часов.

Ноябрь – февраль 2027: «Спокойная мощь»

Год заканчивается мягко, но с чувством триумфа. Вы доказали себе, что умеете не только бить, но и выстраивать. Финансы стабилизируются, окружение очищается от лишнего. Появляется ощущение: «Я не просто выжил — я вырос».

Это отличное время для закрепления позиций, инвестиций, долгосрочных решений. И да, пора снова мечтать — только теперь без наивности.

