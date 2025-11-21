ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Китайский гороскоп для Тигра на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

21 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Тигра на 2026 год говорит, что вы будто возвращаетесь в игру после вынужденной паузы.

Китайский гороскоп для Тигра на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: wirestock

Юпитер и Огонь года подталкивают к движению: менять, рисковать, брать больше, чем кажется возможным.

Вы снова обретаете уверенность, а Вселенная — интерес наблюдать за вашим шоу. Да, будет жарко. Да, местами — на грани. Но именно из таких лет рождаются легенды.

Февраль – апрель: «Старт на адреналине»

Год начинается мощно — будто кто-то нажал на кнопку «ускорение». Приходит шанс, от которого сердце бьётся чаще: новая должность, предложение, идея. Берите! Даже если страшно.

Энергия вокруг нестабильна, но вы ловите её инстинктом. В феврале–марте важно держать баланс между смелостью и авантюрой. Вы можете сделать шаг, который изменит карьеру или личную жизнь. Главное — не тратьте силу на мелочи. Стреляйте прицельно.

Май – июль: «Огненная проверка»

Это пик драйва и конфликтов одновременно. Все вокруг тоже на эмоциях, и столкновений не избежать. Вас будут провоцировать, проверять, вызывать на дуэль (в переносном смысле — хотя кто знает). Держите королевскую осанку: сила Тигра не в рычании, а в моменте, когда он молчит перед прыжком.

Финансы и карьера требуют хладнокровия — не всё, что блестит, золото. Июль — момент, когда лучше уйти на шаг назад, чтобы к осени выйти в двойной выигрыш.

Август – октябрь: «Рёв победы»

Вы возвращаетесь на сцену. Всё, что казалось неясным, наконец складывается. Контракты, проекты, признание — всё приходит одновременно, и вы сияете. Огненная энергия Лошади работает на вас: люди тянутся, возможности сами стучатся в дверь.

В любви — страсть и вдохновение. Сентябрь — время, когда вы можете встретить человека, с которым не страшно быть собой. Главное — не забывайте отдыхать: даже короли джунглей спят по 16 часов.

Ноябрь – февраль 2027: «Спокойная мощь»

Год заканчивается мягко, но с чувством триумфа. Вы доказали себе, что умеете не только бить, но и выстраивать. Финансы стабилизируются, окружение очищается от лишнего. Появляется ощущение: «Я не просто выжил — я вырос».

Это отличное время для закрепления позиций, инвестиций, долгосрочных решений. И да, пора снова мечтать — только теперь без наивности.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Тигра на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассРитуал с солью у восточных шаманов: очищение дома и души от беды
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп для Кролика на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Китайский гороскоп для Кролика на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Китайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Политика конфиденциальностиУсловия использования