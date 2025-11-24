Китайский гороскоп для Быка на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

Гороскоп для Быка на 2026 год проверяет вашу выдержку, но и даёт новые масштабы.

Огонь Лошади подталкивает к действию — не «когда-нибудь», а «прямо сейчас». Вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться быстрее, чем обычно. Главное — не путайте движение с беготнёй. Ваша сила в стабильности, не в спешке. Этот год — не гонка, а марафон с красивым финишем.

Февраль – апрель: «Взлёт с земли»

Первые месяцы будто кто-то выкрутил звук на максимум. События сменяются одно за другим: предложения, новые проекты, неожиданные вызовы. В начале может быть шумно и хаотично, но к марту вы поймёте — это не хаос, это разгон. Используйте энергию Лошади, чтобы начать новое: бизнес, учёбу, переход на другую должность. Но не поддавайтесь искушению всё менять разом — вы не спринтер, вы стратег.

Май – июль: «Испытание прочности»

Лошадь любит скорость, а вы — порядок. Вот и конфликт. Всё вокруг несётся, и даже вы можете почувствовать усталость. Сатурн проверит: сможете ли вы держать ритм, не теряя достоинства. Возможны трудности в работе или с финансами — не знак провала, а проверка на настойчивость. У кого есть чёткая цель — выдержит. У кого нет — создаст.

Совет: не спорьте с теми, кто шумит, просто делайте своё. К середине лета результаты заговорят громче любых слов.

Август – октябрь: «Контроль над пламенем»

Вот теперь вы выходите в свой ритм. Всё, что требовало терпения, начинает работать. Деньги стабилизируются, дела набирают ход, вы снова чувствуете уверенность. Это время закрепления и расширения: можно инвестировать, договариваться, строить. Огонь вокруг гаснет, но в вас — загорается уверенность. Осень — пик личного влияния. Ваши решения определяют будущее, не бойтесь действовать.

Ноябрь – февраль 2027: «Золотая выносливость»

Финал года — тихая победа. Без фанфар, но с глубоким удовлетворением. Всё, что вы строили в поте лица, начинает приносить результаты. Вы устали — но счастливо. Конец года подкинет бонус: новая возможность или человек, который вдохнёт свежий смысл в привычную жизнь. Не упустите.

2026 — год силы без шума. Мир будет требовать скорости, а вы докажете, что устойчивость — тоже форма огня. Когда другие сгорают, вы становитесь пламенем, которое греет.

