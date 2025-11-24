ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Китайский гороскоп для Быка на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

24 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Быка на 2026 год проверяет вашу выдержку, но и даёт новые масштабы.

Китайский гороскоп для Быка на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Фото: wirestock

Огонь Лошади подталкивает к действию — не «когда-нибудь», а «прямо сейчас». Вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться быстрее, чем обычно. Главное — не путайте движение с беготнёй. Ваша сила в стабильности, не в спешке. Этот год — не гонка, а марафон с красивым финишем.

Февраль – апрель: «Взлёт с земли»

Первые месяцы будто кто-то выкрутил звук на максимум. События сменяются одно за другим: предложения, новые проекты, неожиданные вызовы. В начале может быть шумно и хаотично, но к марту вы поймёте — это не хаос, это разгон. Используйте энергию Лошади, чтобы начать новое: бизнес, учёбу, переход на другую должность. Но не поддавайтесь искушению всё менять разом — вы не спринтер, вы стратег.

Май – июль: «Испытание прочности»

Лошадь любит скорость, а вы — порядок. Вот и конфликт. Всё вокруг несётся, и даже вы можете почувствовать усталость. Сатурн проверит: сможете ли вы держать ритм, не теряя достоинства. Возможны трудности в работе или с финансами — не знак провала, а проверка на настойчивость. У кого есть чёткая цель — выдержит. У кого нет — создаст.

Совет: не спорьте с теми, кто шумит, просто делайте своё. К середине лета результаты заговорят громче любых слов.

Август – октябрь: «Контроль над пламенем»

Вот теперь вы выходите в свой ритм. Всё, что требовало терпения, начинает работать. Деньги стабилизируются, дела набирают ход, вы снова чувствуете уверенность. Это время закрепления и расширения: можно инвестировать, договариваться, строить. Огонь вокруг гаснет, но в вас — загорается уверенность. Осень — пик личного влияния. Ваши решения определяют будущее, не бойтесь действовать.

Ноябрь – февраль 2027: «Золотая выносливость»

Финал года — тихая победа. Без фанфар, но с глубоким удовлетворением. Всё, что вы строили в поте лица, начинает приносить результаты. Вы устали — но счастливо. Конец года подкинет бонус: новая возможность или человек, который вдохнёт свежий смысл в привычную жизнь. Не упустите.

2026 — год силы без шума. Мир будет требовать скорости, а вы докажете, что устойчивость — тоже форма огня. Когда другие сгорают, вы становитесь пламенем, которое греет.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Быка на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Водолея на 2026 год от звездного астролога Марианны БассРитуалы на богатство по стихиям: как выбрать свой элемент изобилия
Восточный гороскоп
С 25 ноября в жизни этих знаков начнется «белая» полоса — придут деньги, удача и счастье
С 25 ноября в жизни этих знаков начнется «белая» полоса — придут деньги, удача и счастье
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп для Тигра на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Китайский гороскоп для Тигра на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Политика конфиденциальностиУсловия использования