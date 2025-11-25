ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Китайский гороскоп для Крысы на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс

25 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

Гороскоп для Крысы на 2026 год — как скачка без седла.

Фото: freepik

Гороскоп для Крысы на 2026 год — как скачка без седла.

Мир ускоряется, Лошадь несётся вперёд, и вы, Крыса, либо вскочите ей на спину, либо останетесь стоять в пыли. Но не пугайтесь: в этом хаосе именно вы можете обмануть систему. Пока все кричат и машут флагами, вы тихо считаете ходы — и побеждаете.

Это год манёвров, хитрости и хладнокровного расчёта. Огонь Лошади пробуждает в вас азарт, но не путайте драйв с безумием. Ваша суперсила — вовремя исчезнуть, чтобы потом появиться с идеальным планом.

Февраль – апрель: «Разогрев по красной линии»

С первых недель год кидает вас в водоворот дел. События несутся, как искры из костра. Вас тянут в новые проекты, разговоры, обещания. Всё горит, всё срочно. Главное — не поджечь себя.

Вас будут проверять на скорость реакции: где-то — собеседованием, где-то — внезапным поворотом в отношениях. Не суетитесь. Пока другие пытаются удержать пламя, вы направляете его туда, где тепло, а не пожар. Март — момент выбора: остаться в старом или рискнуть и вырваться. Рискните, но с холодной головой.

Май – июль: «Пламя против ветра»

Самая напряжённая часть года. Всё кипит, но не всегда в нужную сторону. Люди спорят, сделки горят, нервы трещат. Это момент, когда судьба проверяет вашу выдержку. Не вступайте в гонку с Лошадью — вы не выиграете в скорости, зато обойдёте в тактике. Сделайте вид, что проигрываете, — и в июле окажетесь впереди. Берегите энергию: лучше сдержанный удар в цель, чем десять хаотичных движений.

Август – октябрь: «Финт с искрой»

Вот где Крыса возвращает контроль. После всех бурь вы выходите на арену спокойным, уверенным, с лёгкой усмешкой: «А я предупреждал».

Все ваши скрытые усилия начинают приносить плоды. Контракты подписываются, дела выравниваются, финансы растут.

Осень — ваш звёздный сезон. Вы не просто действуете — вы управляете ритмом. Особенно сильны сентябрь и октябрь: идеи, встречи, предложения. Говорите «да» возможностям — это ваш шанс сменить локацию, статус или уровень игры.

Ноябрь – февраль 2027: «После пожара — золото»

Финал года — не фейерверк, а тёплое свечение. Огонь больше не обжигает, он согревает. Вы видите, что всё, через что прошли, имело смысл. И да, кое-что потеряли, но обрели гораздо больше — уверенность, чёткое «нет» лишнему и «да» себе. Конец года даст редкое чувство удовлетворения: вы не выгорели, вы закалились.

2026 — не просто испытание. Это квест, где вы превращаете хаос в стратегию, а скорость — в преимущество. Вы учитесь не сражаться с Лошадью, а использовать её энергию. И в итоге побеждаете — как всегда, не громко, но эффектно.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

