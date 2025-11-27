Восточный гороскоп: что ждет знак Свиньи на работе в 2026 году

2026 год для Свиньи — как долгожданное утро после долгой ночи.

Наконец-то появляется ясность, энергия и ощущение, что всё начинает складываться. После периодов сомнений и затишья вы снова чувствуете вдохновение и уверенность. Энергия Огненной Лошади даёт вам импульс действовать смелее, чем раньше, — и этот импульс стоит использовать.

В работе вероятны новые предложения, интересные проекты, переход на более высокую должность или даже смена профессии. Вы сможете реализовать свои идеи, если перестанете сомневаться и соглашаться на меньшее. Не бойтесь просить достойное — и материально, и по уважению. В 2026-м Вселенная награждает тех, кто не прячется.

Главное — не распыляться. Лошадь щедра, но требует дисциплины. Если расставите приоритеты, успеете всё и получите заслуженное признание. Ваш профессионализм наконец будет замечен, а ваш труд — оценён.

