Восточный гороскоп: что ждет знак Собаки на работе в 2026 году

28 ноября 2025Восточный гороскопМарианна Басс

2026 год для Собаки — это проверка на верность себе.

Восточный гороскоп: что ждет знак Собаки на работе в 2026 году
Фото: freepik

Энергия Огненной Лошади бурная, прямая и не про компромиссы. Она будет толкать вас вперёд, даже если вы не чувствуете готовности. Возможно, именно поэтому год станет прорывным: вы наконец перестанете бояться перемен и поверите, что заслуживаете большего.

В работе появятся новые вызовы: больше ответственности, больше внимания к вам, больше шансов проявить лидерство. Кто-то сменит место, кто-то решится на собственное дело, а кто-то выведет привычный проект на новый уровень. Главное — не сомневаться в своих силах и не слушать чужие страхи.

Всё, что вы делаете с честностью, принесёт результат. Но если выберете лёгкие пути или соглашения «через силу», год быстро покажет, где вы предали себя. Лошадь любит смелых, а Собака сильна именно в преданности делу. Ваш труд, искренность и упорство станут вашим капиталом.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

