Восточный гороскоп: что ждет знак Петуха на работе в 2026 году

2026 год — это сцена, и Петух на ней блистает.

Энергия Огненной Лошади усиливает вашу решительность, уверенность и амбиции. Это время, когда мир готов слушать вас, видеть вас, признавать ваш труд. Всё, что вы делали в тени, начнёт приносить плоды. Но Лошадь щедра только к тем, кто не теряет концентрации.

Карьера обещает взлёт, но без иллюзий: придётся работать, иногда до изнеможения. Конкуренция усилится, и важно не тратить силы на споры и доказательства — просто покажите результат. Ваша пунктуальность, организованность и внимание к деталям — ключи к успеху.

Если вы занимаетесь бизнесом, творчеством, преподаванием или руководством, — год даст вам шанс заявить о себе громко. Не бойтесь брать ответственность, но не берите всё сразу. Сила Петуха в умении планировать и доводить до конца. Лошадь же требует скорости — соедините их, и вы обойдёте всех.

