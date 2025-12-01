ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Восточный гороскоп: что ждет знак Петуха на работе в 2026 году

1 декабря 2025Восточный гороскопМарианна Басс

2026 год — это сцена, и Петух на ней блистает.

Восточный гороскоп: что ждет знак Петуха на работе в 2026 году
Фото: freepik

Энергия Огненной Лошади усиливает вашу решительность, уверенность и амбиции. Это время, когда мир готов слушать вас, видеть вас, признавать ваш труд. Всё, что вы делали в тени, начнёт приносить плоды. Но Лошадь щедра только к тем, кто не теряет концентрации.

Карьера обещает взлёт, но без иллюзий: придётся работать, иногда до изнеможения. Конкуренция усилится, и важно не тратить силы на споры и доказательства — просто покажите результат. Ваша пунктуальность, организованность и внимание к деталям — ключи к успеху.

Если вы занимаетесь бизнесом, творчеством, преподаванием или руководством, — год даст вам шанс заявить о себе громко. Не бойтесь брать ответственность, но не берите всё сразу. Сила Петуха в умении планировать и доводить до конца. Лошадь же требует скорости — соедините их, и вы обойдёте всех.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Петуха на работе в 2026 годуГороскоп для мужчины-Близнецы на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщины-Близнеца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Восточный гороскоп
Кому судьба вернет все долги после 2 декабря — счастье, удача и достаток гарантированы
Кому судьба вернет все долги после 2 декабря — счастье, удача и достаток гарантированы
Восточный гороскоп
Восточный гороскоп: что ждет знак Собаки на работе в 2026 году
Восточный гороскоп: что ждет знак Собаки на работе в 2026 году
Политика конфиденциальностиУсловия использования