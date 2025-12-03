Восточный гороскоп: что ждет знак Овцы на работе в 2026 году

2026 год подталкивает Овцу к смелости.

Энергия Огненной Лошади слишком бурная, чтобы позволить вам остаться в тени. Вас будут вытаскивать из привычной зоны комфорта — не из вредности, а чтобы вы наконец показали, на что способны. И если вы решитесь, успех окажется ближе, чем казалось.

Год подходит для новых проектов, коллабораций, творческой работы, обучения. Всё, что требует мягкости, вкуса, интуиции и эстетического чутья, принесёт признание. Но осторожно: Лошадь не терпит нерешительности. Если будете слишком долго сомневаться, шанс может уйти.

В делах важно научиться отстаивать свои границы. Ваша доброта — ваш дар, но не превращайте её в уступчивость. Год требует, чтобы вы научились говорить твёрдое «да» своим целям и спокойное «нет» чужим ожиданиям. Тогда вы вырастете — не только в делах, но и внутренне.

