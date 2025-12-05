ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Восточный гороскоп: что ждет знак Змеи на работе в 2026 году

5 декабря 2025Восточный гороскопМарианна Басс

2026 год заставит Змею выйти из тени.

Восточный гороскоп: что ждет знак Змеи на работе в 2026 году
Фото: freepik

Если раньше вы предпочитали наблюдать, анализировать и действовать тихо, то теперь Лошадь буквально выведет вас на свет. Мир будет требовать скорости, инициативы, движения. Это не всегда комфортно для вас, но именно здесь откроются самые большие возможности.

Ваше главное оружие — интуиция и умение видеть на шаг вперёд. Там, где другие будут метаться, вы почувствуете правильный момент для удара. Используйте этот дар: действуйте спокойно, но решительно. В этом году возможно продвижение, если вы перестанете сомневаться в себе и позволите идеям звучать громче.

Будьте осторожны с интригами и закулисными играми — они могут обернуться против вас. Лошадь не любит манипуляций, зато уважает честность и ясность. Открытость и прямота — ваши новые союзники.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Змеи на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Весов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Весов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Восточный гороскоп
Восточный гороскоп: что ждет знак Лошади на работе в 2026 году
Восточный гороскоп: что ждет знак Лошади на работе в 2026 году
Восточный гороскоп
Кому откроется дверь в новую жизнь после 5 декабря 2025 года — восточный гороскоп
Кому откроется дверь в новую жизнь после 5 декабря 2025 года — восточный гороскоп
Политика конфиденциальностиУсловия использования