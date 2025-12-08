Восточный гороскоп: что ждет знак Дракона на работе в 2026 году

2026 год для Дракона — это сцена, на которой наконец включили свет.

Всё, что вы копили в себе — идеи, энергия, амбиции, — теперь выходит наружу. Год Огненной Лошади поджигает ваши крылья и даёт шанс показать себя во всей силе. Наступает время действовать, не оглядываясь, с холодной головой.

Это период стремительного роста: карьера, лидерство, крупные проекты, влияние. Вы можете стать центром внимания — но с ним приходит и ответственность. Лошадь не любит тех, кто теряет равновесие. Если позволите гордыне взять верх, удача быстро сменится выгоранием.

Главный урок года — сила без дисциплины превращается в хаос. Используйте свой дар вдохновлять, а не подавлять. Если вы руководитель — станьте тем, кого уважают, а не боятся. Если только строите путь — действуйте смело, но не пренебрегайте деталями.

