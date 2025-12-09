ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Восточный гороскоп: что ждет знак Кролика на работе в 2026 году

9 декабря 2025Восточный гороскопМарианна Басс

2026 год для Кролика — как проверка на внутреннюю стойкость.

Восточный гороскоп: что ждет знак Кролика на работе в 2026 году
Фото: freepik

После спокойных периодов прошлых лет наступает время действовать решительнее, чем обычно. Энергия Огненной Лошади хаотична, быстра и требует скорости, а Кролик по натуре осторожен. Придётся выйти из зоны мягкости и сделать шаг вперёд, даже если страшно.

На работе возможны перестановки, новые обязанности, смена направления. Если вы мечтали о развитии, этот год даёт шанс, но не без усилий. Главное — не теряться и не уходить в пассивное «посмотрим, как будет». Лошадь не ждёт — она бежит. Поэтому лучше бежать рядом с ней, чем потом догонять.

Всё, что связано с креативом, общением, обучением и дипломатией, может принести успех. Ваше умение договариваться и чувствовать настроение людей станет главным преимуществом.

Только не позволяйте другим садиться вам на шею — в 2026-м пора научиться говорить «нет» уверенно и спокойно.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Кролика на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Восточный гороскоп
Китайский гороскоп: три знака получат шанс изменить жизнь после 10 декабря
Китайский гороскоп: три знака получат шанс изменить жизнь после 10 декабря
Восточный гороскоп
Восточный гороскоп: что ждет знак Дракона на работе в 2026 году
Восточный гороскоп: что ждет знак Дракона на работе в 2026 году
Политика конфиденциальностиУсловия использования