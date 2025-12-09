Восточный гороскоп: что ждет знак Кролика на работе в 2026 году

2026 год для Кролика — как проверка на внутреннюю стойкость.

После спокойных периодов прошлых лет наступает время действовать решительнее, чем обычно. Энергия Огненной Лошади хаотична, быстра и требует скорости, а Кролик по натуре осторожен. Придётся выйти из зоны мягкости и сделать шаг вперёд, даже если страшно.

На работе возможны перестановки, новые обязанности, смена направления. Если вы мечтали о развитии, этот год даёт шанс, но не без усилий. Главное — не теряться и не уходить в пассивное «посмотрим, как будет». Лошадь не ждёт — она бежит. Поэтому лучше бежать рядом с ней, чем потом догонять.

Всё, что связано с креативом, общением, обучением и дипломатией, может принести успех. Ваше умение договариваться и чувствовать настроение людей станет главным преимуществом.

Только не позволяйте другим садиться вам на шею — в 2026-м пора научиться говорить «нет» уверенно и спокойно.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.