Восточный гороскоп: что ждет знак Тигра на работе в 2026 году

16 декабря 2025Восточный гороскопМарианна Басс

2026 год — это ваш год действия.

Восточный гороскоп: что ждет знак Тигра на работе в 2026 году
Фото: wirestock

Энергия Огненной Лошади совпадает с вашей природой: скорость, амбиции, риск, азарт. Вам не нужно будет подстраиваться — наоборот, мир наконец начнёт двигаться в вашем ритме. Всё, что казалось невозможным, начнёт открываться, если вы не испугаетесь собственной силы.

Это время карьерных прорывов, громких шагов, решительных перемен. Вы можете сменить работу, запустить собственный проект, стать лидером команды — и да, Лошадь вам в этом союзница. Но есть одно «но»: в стремлении к победе не сожгите себя. Энергия огня мощна, но беспощадна к тем, кто не умеет дозировать. Вам нужно учиться не только действовать, но и останавливаться.

Не спорьте с начальством, не тратьте время на конфликты — просто покажите результат. В 2026 году ваши поступки будут говорить громче любых слов.

Читайте также китайский гороскоп для всех знаков на 2026 год.

