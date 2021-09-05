Народные приметы на 6 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит прятаться от нечистой силы в своем доме?

На Руси считали, что 6 сентября активизируется нечистая сила. Солнце скрывается за горизонтом быстрее, темнеть начинает раньше. В этот день не ходили в лес – боялись лешего, водяного и других злых духов.

Нечистая сила в этот день заманивает обычных людей в лесную чащу, морскую пучину или тихий омут. Так злые духи пытаются найти себе новых прислужников. Именно поэтому 5 сентября считалось очень опасным днем – от дома старались не уходить далеко, остерегались кладбищенских и болотных огней, а также красных цветов и лесного эха.

Согласно поверью, красные цветы и двигающиеся огни – это не упокоенные души людей. Они переходили на сторону нечисти и помогали ей.

Этот день старались провести дома вместе с семьей. Можно сходить в гости к кому-то из родни. Считалось, что чем больше людей в доме, тем сильнее их положительная энергетика отпугивает нечистую силу.

Что нельзя делать 6 сентября

Так как это – день нечистой силы и злых духов, 6 сентября старались провести дома. Считается, что в помещении человека может защитить домовой или обереги, которыми начиняли дом для того, чтобы нечисть не могла прокрасться в жилище.

В этот день не стоит принимать подарки от малознакомых людей. Они могут быть наделены негативной энергетикой, которая впоследствии может сказаться на вашем благополучии и здоровье близких.

6 сентября запрещена работа с тестом. Его нельзя замешивать, жарить и выпекать – иначе вы навлечете на себя трудности, связанные с финансами.