Народные приметы на 9 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя приносить найденное с улицы и как вернуть себе здоровье?

9 сентября наши предки считали днем рябины. Нельзя было рвать и срезать ветки, а также рубить это дерево. Христианская церковь в этот день вспоминает преподобного Пимена Великого и мученицу Анфису. В честь нее этот день и назвали Анфиса Рябинница.

Что можно делать

Считается, что полезным 9 сентября будет уборка. Можно подмести, пропылесосить или помыть полы, выкинуть мусор и ненужные вещи из дома. Вместе с этими вещами от вас и вашей семьи уйдет ненужный негатив.

Нарвите несколько веточек рябины и повесьте ее у входа в квартиру. Если вы живете в доме, то повесьте ее под крышей и оставьте. Считается, что такой оберег, сделанный в день Анфисы Рябинницы, убережет ваше жилье от нечистой силы.

Пирожки, пышки, кисель и варенье из рябины было принято варить в этот день. Считалось, что употребление блюд с рябиной поможет укрепить здоровье. Тяжело больным людям нужно было перешагнуть через ствол этого дерева, разрезанный пополам. Согласно поверью, это поможет выздороветь.

Что нельзя делать

Категорически запрещено в этот день поднимать что-то с улицы или просить в долг. Если вы взяли чужие деньги, лучше оставить их в проточной воде, чтобы на вас не навели порчу. Не стоит совершать крупные покупки – они не принесут радости, от этого вы только понесете убытки.

Не стойте долго на пороге своего дома – если вы будете это делать, можете впустить в дом нечистую силу, так как злые духи активизируются в этот день.