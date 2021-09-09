Народные приметы на 10 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит приглашать в дом гостей и держаться от леса подальше?

В день 10 сентября христиане почитают память преподобного Моисея Мурина, преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Прорчицы. В народе этот праздник называют днем Анны и Саввы Скирдников.

Скирдниками этих людей назвали из-за того, что в эту дату крестьяне вывозили с полей последний хлеб и складывали его в скирды. С помощью преподобных Саввы и Анны они славили урожай.

Народные традиции

В честь собранного урожая люди устраивали ярмарки и праздники. Поэтому в этот день было принято веселиться, встречать гостей или приходить навещать своих близких и друзей.

10 сентября не стоит знакомить избранников или избранниц с родителями. Также запрещено сватовство. Считается, что если молодые люди ослушаются приметы, то у них не будет совместного счастья, а брак будет неудачным.

Людям, имеющим проблемы с алкоголем, стоит попросить помощи у святого Моисея Мурина. Он считается покровителем людей, которые хотят избавиться от алкогольной зависимости. Однако, вы должны сами прийти к тому, что хотите перестать употреблять алкоголь.

Что нельзя делать 10 сентября

Люди верили, что в этот день нельзя ходить в лес, иначе можно попасться лешему. Если вам срочно нужно пройти в чащу, то на входе оставьте пирожок, чтобы задобрить духа леса.

Нельзя давать обещания, подписывать договоры и планировать что-то глобальное. Считается, что все запланированное никогда не сбудется, а все планы и усилия будут напрасными.

В этот день нельзя резать яблоки на дольки. Это может негативно сказаться на вашем здоровье.