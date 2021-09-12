Народные приметы на 13 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно обязательно готовить блюда из клюквы и выбрасывать старые вещи?

13 сентября отмечается народный праздник – Куприянов день. Православная церковь чтит епископа Киприана Карфагенского. Мужчина получил образование, и жажда знаний привела его в христианство. В 46 лет его приняли в религиозную общину, он раздал все нажитое нищим и стал епископом. Он погиб во время гонений на христиан при императоре Валериане.

Праздник в народе называется журавлиным вече. Согласно легендам, в этот день журавли слетаются на болота и решают, как лететь на юг.

В этот день собирали клюкву – любимую ягоду журавлей. Для похода за ягодой выбирали человека, родившегося 13 сентября. Считалось, что ему известно, где растет самая крупная и вкусная ягода.

Что нужно делать

Традиционно в этот день готовили различные блюда из клюквы: пироги, компоты, морсы. Хозяйки делали заготовку на зиму. Считается, что блюда из клюквы, приготовленные в этот день, будут помогать в борьбе с различными болезнями.

День стоит посвятить уборке дома. Можно выбросить старые и ненужные вещи. Кроме того, этот день – отличная возможность прекратить общение с людьми, которые вам не нравятся. Если у вас натянутые отношения с близкими людьми, то 13 сентября – отличный повод, чтобы извиниться и начать общаться.

Что нельзя делать

13 сентября особое внимание уделите своим финансам. В этот день нельзя занимать деньги, иначе у вас их не будет до следующего года. Стоит отложить заключение сделок и совершение крупных покупок, сообщает Obozrevatel.

Если у вас нет важных дел, то лучше вообще не выходить из дома. Тем более – отправляться в путешествие. Если вы все-таки решитесь на это, то вас будут ждать неприятности.