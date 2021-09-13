Народные приметы на 14 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя мыться с утра и как приманить деньги в свою жизнь?

Согласно церковному календарю, 14 сентября православные отмечают Новолетие. Этот день знаменует начало Нового лета со дня сотворения мира.

Именно этот день был выбран для начала Новолетия, так как с него начинается годовой круг церковных праздников. Таким образом, первым праздником является Рождество Богородицы, а последним – Успение Богородицы.

Дело в том, что кроме традиционных церковных праздников, каждый день соответствует памяти определенного святого. Таким образом христианам напоминают о примерах служения Богу.

Издревле этот церковный праздник начинается с молитвы, к вечеру совершалась Божественная литургия.

Кроме того, в этот день верующие вспоминают святого Симеона Столпника, поэтому в народе праздник называют Семенов день. Он означал конец посева, а также то, что дни становятся короче, а ночи – длиннее. В народе верили, что с Семенова дня наступает бабье лето, сообщает Армения сегодня.

Что можно делать

В первую очередь, верующим людям нужно сходить в церковь и причаститься. 14 сентября нужно обязательно разобраться со всеми финансовыми делами, чтобы наступивший год принес больше дохода, чем предыдущий. Также принято просить прощения у близких людей за все неприятные слова и поступки. В честь примирения нужно обменяться подарками – книгами или иконами.

Девушки, которые занимались работой с нитками, могли погадать в этот день. Если нить ложится ровно, муж будет хорошим, а если нет – доставит проблем.

Что нельзя делать

Этот праздник советуют провести в спокойной обстановке в кругу близких людей. Запрещено ругаться и сквернословить. Нельзя никого обижать, иначе все это вернется вам в двукратном размере.

В этот день запрещено мыться с утра, так как этим ритуалом вы можете навлечь на себя болезни.