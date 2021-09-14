Народные приметы на 15 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит устраивать свидания и выгонять нечистую силу из дома?

В этот день православные чтят память Калужской иконы Божией Матери и мученика Мамонтия, который считался покровителем овец. За это праздник также называют днем Маманта-Овчинника.

История праздника

Мамант родился в семье христиан, которые скончались в темнице за свою веру. Мальчика взяла на воспитания богатая вдова Амия. Он вырос образованным и красноречивым и помогал обращать людей в свою веру. За это Маманта хотели казнить, но его спас ангел и унес его на гору. Там он основал церковь, куда многие христиане приходили за помощью.

Прозвище Овчинник он получил из-за того, что к нему в церковь часто приходили дикие козы. Он их доил и делал сыры, сообщает My-Calend.ru.

Что нужно делать

В старину молодым людям с этого времени давали отдых от полевых работ до ноября. Чаще всего они устраивали гулянья и искали невесту. Поэтому, если мужчина познакомится с женщиной в этот день, существует высокая вероятность, что она станет его женой. День хорош для поиска второй половинки вне зависимости от вашего пола.

На стол к этому дню лучше всего подавать молочные продукты. Считается, что они привлекут богатство в дом, а также укрепят здоровье.

В древности 15 сентября было принято утеплять дома, а также окуривать помещения для того, чтобы отогнать нечистую силу. Поэтому сегодня хороший день для создания оберега для вашего жилья.

Что нельзя делать

В этот день нужно бережнее относиться к животным. Ни в коем случае не отгоняйте бездомных собак и котов, которых увидите на улице – это к беде.

Не отказывайте в помощи другим людям, в память о Маманте, который помогал любому человеку, ходившему в его церковь.