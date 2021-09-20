Народные приметы на 20 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит готовить блюда из лука и следить за своими снами?

20 сентября отмечается народный праздник Лука или Луковница. Православные в этот день почитают память преподобного Луки Каппадокийского. Из-за того, что его имя схоже с популярным овощем, праздник назвали Луковым днем.

В народе этот праздник считала грустным, так как с ним заканчивалось бабье лето. Кроме того, в селах собирали урожай лука, поэтому девушки плакали, пока готовили еду из этого овоща.

Что нужно делать

В это день обязательно стоит приготовить что-нибудь из лука. Наиболее популярными блюдами в древности считались оладьи и пироги с начинкой, а также похлебка. Считается, что эти блюда укрепят здоровье с помощью полезных свойств овоща, которые в этот день увеличиваются в несколько раз.

Девушки могут промыть волосы отваром из луковой шелухи. В старину многие были уверены, что он придает силу и блеск, а также укрепляет волосы.

Что нельзя делать

Этот день не благоприятен для любовных дел. Нельзя свататься, делать предложение руки и сердца, а также вступать в новые отношения. Девочкам нельзя дарить кукол, иначе они не выйдут замуж или не смогут иметь детей.

Запрещено проводить финансовые операции с крупными суммами – они не принесут выгоду или окажутся неудачными. Не стоит совершать больших покупок, а также брать и давать в долг.

Обратите внимание на свои сны. Если вы увидите в них спутанные волосы, нитки или непонятную развилку дорог, то обдумайте еще раз свои планы, которые вы собираетесь реализовать. Такой сон – знак того, что не стоит заниматься этим в ближайшее время.