Приметы на 22 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно решить все задачи, которые вы откладывали на потом?

22 сентября – день после Полнолуния. Считается, что этот спутник Земли оказывает влияние на все живое в зависимости от своей фазы и знака зодиака, в котором пребывает. В этот день начинается убывающая Луна в знаке Овен.

Что можно делать

В этот день человек может ощутить переизбыток сил. Его лучше всего направить в творчество или заняться физическими нагрузками, чтобы «выпустить пар». В ином случае накопленная энергия может стать причиной для агрессии.

В убывающую Луну хорошо избавляться от вредных привычек и приобретать полезные. Это касается как вашего стиля жизни, так и отношений. Можно устроить романтический сюрприз своей второй половинке.

Удача ждет людей, которые занимаются умственным трудом. Лучше всего посвятить себя работе и решению задач, которые вы откладывали на потом.

Что нельзя делать

Отложите важные переговоры и заключение договоров на другой день. В эту дату они могут сорваться из-за незначительной погрешности. Велика вероятность конфликтов, которые заканчиваются несчастными случаями, поэтому держитесь подальше от острых предметов.

Сегодня большинство людей будут вспыльчивыми и импульсивными, поэтому не стоит заниматься кропотливой работой – оставьте ее на более подходящее время.