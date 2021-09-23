Почему сегодня девушкам запрещено красить губы ярко и ходить по грязи?

В этот день православные почитают святую Федору Александрийскую, поэтому в народе праздник назвали «Федорин день». 24 сентября на Руси третий раз встречали осень, поэтому в народе также встречалось название «Федора Осенняя».

История праздника

Федора вела обычную мирскую жизнь, была замужем. Но однажды в Александрию, где она жила, приехал богатый мужчина, которому понравилась Федора. Далее источники расходятся в версиях. Одни утверждают, что он подкупил другую женщину, которая представилась колдуньей и обманула Федору. Другие уверены, что та незнакомка действительно была колдуньей.

Итог один – Федора согрешила, обманув своего мужа. Когда она поняла, что совершила ужасный поступок, то отстригла волосы, надела мужскую одежду и ушла в монастырь. Всю жизнь она пыталась заслужить прощение у Бога, за что и была причислена к лику святых.

Что нужно делать

Молодожены должны в этот день съесть блюдо из капусты вместе. Считается, что так они закрепят свой союз и проживут долгую и счастливую жизнь.

Для того, чтобы следующий год был удачным, проведите время с близкими людьми на природе. Это даст вам новых сил и поможет в работе, сообщает Ytro.

Эксперты рекомендуют носить одежду, в которой есть золотой цвет. С помощью него вы сможете привлечь богатство в свою жизнь.

Что нельзя делать

В этот день незамужним девушкам не стоит ходить по грязи. Считалось, что если она испачкает подол юбки, то это отразится на ее будущем браке – он будет неудачным из-за мужа-пьяницы или агрессора.

Большинство других запретов также касались судьбы девушек. Им запрещено было мыть голову или умываться чем-то, кроме воды. Ярко красить губы в этот день тоже нельзя. Если ослушаться этих запретов, то женщину будут ждать неудачи в жизни и в любви.

Считалось, что в этот день свирепствует нечистая сила, маги и колдуны. Чтобы не стать их жертвой, нельзя поднимать на улице чужие вещи.