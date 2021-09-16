Народные приметы на 17 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит быть осторожнее с огнем?

Православные в этот день чтут память важного человека в христианской истории – пророка Моисея. Через него миру был явлен Ветхий Завет. Кроме того, в этот день памяти иконы Божией Матери Неопалимой Купины.

Эта икона считается одной из самых нестандартных, так как Божия Матерь предстает в ней в образе несгорающего куста. В народе считается, что эта икона защищает дом от пожаров.

Свидетелем этого явления стал пророк Моисей. Он увидел горящий терновый куст, который оставался целым. Когда пророк подошел, ему явился Бог и сказал увести израильский народ из Египта.

Что можно делать в этот день

В этот день нужно трепетно относиться к огню. Если вы зажгли свечу, то ее нужно тушить только пальцами. Костры можно тушить только водой, сообщает Ytro.

Верующим в этот день стоит сходить и помолиться иконе Неопалимой Купины. В древности ее просили о том, чтобы возгорания обходили жилье стороной.

В этот день хорошим обрядом считалось очищение жилища от чистой силы, но делали это без помощи огня.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя сжигать старые вещи и бросать мусор в огонь. Около пламени не стоит нецензурно выражаться и оскорблять других людей.

Этот праздник считается активным, поэтому не стоит лениться. Существовала примета, которая гласила, что если человек уснет в этот день днем, то будет болеть на протяжении года.