Народные приметы на 28 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя подбирать что-либо на улице и нужно обязательно съесть репу?

У праздника 28 сентября есть несколько названий: день Гусаря, Гусяника и Никиты Гусепролета. В этот день наши предки резали репу и готовили гусей, которых откармливали весь год. Христианская церковь чтит память святого Никиты Готского. Он принял христианство и проповедовал свою веру, а также обличал язычников. Его пытались заставить отречься от веры, но он не поддался, и тогда его хотели сжечь, но и огонь не взял проповедника. В итоге он все равно погиб за свою веру. Его мощи хранятся в Константинополе.

Что можно делать

В этот день особенно благоприятно проходят дальние поездки, поэтому если вы собрались в путешествие – смело отправляйтесь, сообщает Сова.

На стол принято подавать репу. Если вы ее съедите, то она избавит вас от имеющейся зубной боли и укрепит кости на целый год вперед. Так считали наши предки. Принято употреблять в пищу гуся. Если вы хотите помириться с человеком, с которым долгое время были в ссоре, в качестве извинений преподнесите ему эту птицу и разделите вино.

Святой Никита считается покровителем тяжелобольных детей, поэтому верующие могут помолиться ему об исцелении.

Что нельзя делать

28 сентября нельзя ссориться. Иначе всю следующую неделю вы проведете в плохом настроении. Вечер этого дня наши предки старались проводить тихо, шумные застолья не устраивали. После заката не стоит выпивать, петь и танцевать. Так можно привлечь неудачу.

Запрещено играть свадьбы, иначе брак будет неудачным.

Если вы найдете на улице потерянную монету, не стоит ее поднимать. Если вы сделаете это, то ближайшие три года вашей жизни пройдут в нищете.