Народные приметы на 25 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно делать заготовки на зиму и заниматься спортом?

В народе этот день называли Змеиным днем, потому что считалось, что 25 сентября все змеи уползают из лесов в поля, чтобы спрятаться под землю на зиму.

В православном календаре отмечается день памяти святого Артамона (Автомона), который проповедовал христианство и погиб за свою веру от рук язычников.

Так и появился день Артамона Змеевика.

Что нужно делать

В этот день в деревнях продолжались заготовки на зиму. Настоящая осень уже наступила, урожай был собран, поэтому мужчины выходили на охоту. Считалось, что нужно подстрелить зайца, чтобы всю зиму охота была успешной. Так же охотились на волков и лис.

Женщины делали заготовки на зиму. Наиболее популярными продуктами для консервирования были рябина и капуста, так как только эта ягода и овощ оставалась до самой глубокой осени. Капусту квасили и закатывали на зиму, а из рябины делали варенья и компоты, которыми пользовались в случае болезни.

День благоприятен для занятий спортом для того, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Рекомендуется провести его наедине с собой и уделить внимание новым знаниям, сообщает Аmic.

Что нельзя делать

Если вы планируете собирать рябину, то ни в коем случае не отламывайте ее ветки. Берите строго ягоды и делайте это очень аккуратно. Не забудьте оставить несколько штук для птиц и животных.

Сегодня велик риск встретить змею, даже если вы находитесь в черте города. При встрече со змеей ее ни в коем случае нельзя убивать. Наоборот, если вы знаете место, где они обитают, стоит принести им угощение. Если змея съест все, то значит ваш год будет удачным.