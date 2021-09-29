Народные приметы на 30 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно печь каравай и отдыхать от домашней работы?

Традиционно 30 сентября верующие чтут память Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В этот день мужчины почитают представительниц прекрасного пола.

История праздника

Вера, Надежда, Любовь и София жили во II веке. Изначальные имена девочек Пистис, Элпис и Агапэ были переведены на старославянский язык.

София была вдовой и прибыла в Рим из Милана. Там она поселилась у богатой дамы. Троих девочек София воспитывала по всем христианским канонам, но об этом узнал император Адриан. Он велел привести к нему маленьких девочек и пытался заставить их поклониться древнеримской богине Диане (Артемиде), но девочки были неприклонны.

Их подвергли пыткам и жестоко казнили, а затем отдали матери. София похоронила их, а потом умерла сама от душевных ран. В день смерти девочкам было 12, 10 и 9 лет. В христианстве они считаются святыми мученицами.

Что можно делать

В древности этот день женщины начинали с плача о Вере, Надежде, Любви и Софии. Они считаются покровительницами семей и бесплодных женщин, поэтому их просили о взаимопонимании в доме и рождении ребенка.

Также традиционно на Руси пекли каравай или пирог, чтобы восстановить взаимопонимание в семье. Его украшали церковной свечой. Было принято покупать в храме три свечи: две поставить там, а одну принести в дом, сообщает Факти life.

Если влюбленные договорятся о свадьбе в этот день, то у них будет крепкий брак и счастливая семейная жизнь.

Что нельзя делать

Женщины в этот день отдыхали, поэтому запрещено заниматься домашними делами – готовкой, стиркой, уборкой и мытьем посуды.

Гуляния, празднества и застолья в этот день запрещены, это обусловлено трагическим поводом и почтением памяти мучениц.

Нельзя спорить и ругаться с близкими людьми – праздник должен объединять, а не разрушать семьи. Также в этот день запрещено венчание.