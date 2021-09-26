Народные приметы на 27 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня необходимо убраться в доме и завершить все дела?

В этом году период ретроградного Меркурия начинается 27 сентября и продлится до 19 октября. Именно это явление считается одним из наиболее опасных для людей и приковывает к себе особое внимание. В это время астрологи призывают людей проявить особую осторожность. Однако ретроградный Меркурий может принести свою пользу, если правильно его провести.

В астрологии Меркурий отвечает за интеллект, мысли, речь, связи, переговоры, документы, учебу и поездки. Именно на эти сферы надо обратить наибольшее внимание, так как они будут «тормозиться» вместе с Меркурием.

Вы можете почувствовать, что жизнь возвращает вас и заставляет заново проходить уже пройденные уроки, но отнеситесь к этому как к опыту. Примите это и не сопротивляйтесь, иначе в период ретроградного Меркурия вам придется несладко.

Что можно делать

Во время ретроградного Меркурия можно заново возвращаться к старым делам. Если у вас есть что-то незавершенное, сделайте это. Возьмитесь за старые проекты на работе, позвоните предыдущему начальнику. Возможно, здесь вы будете успешны.

Если вы учитесь, будет плюсом вернуться к тому материалу, который вы проходили ранее, но не поняли. Этот период хорош для того, чтобы раскладывать по полочкам приобретенные знания, сообщает Аmic.

Наиболее благоприятен этот период для того, чтобы навести порядок в доме, разобрать весь хлам или одежду. Вы можете найти важную вещь, про которую давно забыли. А может вы захотите избавиться от некоторых предметов, которые постоянно возвращали вас в прошлое? Решать только вам.

Прислушайтесь к себе. Проанализируйте все, что проходило с вами в последнее время. Проработайте ситуации, которые вас травмировали. Из этого всего вы тоже сможете получить новый опыт. Можете переосмыслить свои цели и понять, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Что вы сделали для того, чтобы исполнить свою мечту? Если ничего, то пора что-то предпринять. Если сделали достаточно, то наметьте план на ближайшее будущее.

Что нельзя делать

Так как ретроградный Меркурий затормаживает многие сферы жизни, включая работу и учебу, стоит отложить некоторые дела до лучших времен. Иначе успеха в них вы точно не добьетесь.

Например, категорически запрещается подписывать договоры, начинать новые проекты и важные переговоры. Стоит отложить выход на работу или первый рабочий день. Также не стоит отправляться в командировки в новые места.

Категорически запрещено делать крупные покупки. Особенно это касается бытовой техники, гаджетов и автомобилей. Как вы можете догадаться, вероятнее всего это не принесет вам радости и будет постоянно ломаться. В этот период вы можете сделать много импульсивных покупок, поэтому если соберетесь тратить деньги, лучше несколько раз обдумать свою покупку.

Меркурий влияет и на межличностные коммуникации. Не стоит знакомиться с новыми людьми для продолжения отношений и вступать в брак.

Не стоит отправляться во время ретроградного Меркурия в поездки. Можно планировать, но начинать их не стоит – путешествие будет неудачным.