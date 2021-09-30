Народные приметы на 1 октября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно собирать шиповник и обсуждать с подругами насущные дела?

1 октября православные чтят память святых мучениц Софии и Ирины. В народе день называют Ариной Шиповницей. Ирину на Руси звали Ариной, а в этот день было принято собирать шиповник. Если завершить это дело до конца дня, то ягоды прибавят здоровья всем домочадцам.

История праздника

София и Ирина жили в Египте в III веке. В те времена государством правил император Аврелиан, который поддерживал язычников. Узнав о том, что в Египте есть девушки, которые проповедуют христианство, он приказал бросить их в темницу.

Аврелиан и его стражи пытались переманить Софию и Ирину на сторону язычества, но те были непреклонны. В итоге женщин казнили за то, что они не отреклись от своей веры. Их мощи хранятся в Константинополе.

Что можно делать

1 октября было принято собирать шиповник. На Руси его собирали до первых заморозков, но старались убрать все ягоды уже в первый день октября. Считалось, что собранный в этот день шиповник принесет много здоровья. Это объясняется и наукой – к этому моменту в шиповнике сосредотачивается много витамина С. Благодаря этому заготовки с ягодой действительно помогают во время простуды.

В деревнях девушки устраивали посиделки, где занимались рукоделием и обсуждением насущных дел, поэтому этот день хорош для того, чтобы встретиться со старыми друзьями, которых вы давно не видели.

Что нельзя делать

В этот день не стоит слишком много хвастаться и жаловаться на жизнь – сохраняйте баланс и спокойно рассказывайте о своих насущных делах. Чем больше вы будете хвастаться, тем хуже у вас пойдут дела. То же самое произойдет, если вы будете жаловаться на жизнь, сообщает Ytro.

Категорически запрещено стричь волосы. Можно их красить или помыть голову, но ни в коем случае не подравнивайте кончики. Считается, что тот, кто сегодня пострижется, тот укоротит свою судьбу.

Старайтесь не ходить в гости и не принимайте никого у себя. Велика вероятность сильных ссор. Если будете встречаться с друзьями, не сплетничайте и не раскрывайте чужие секреты.