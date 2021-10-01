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День Трофима и Зосимы 2 октября: что нельзя и что нужно делать

1 октября 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нужно есть мед и отдыхать от домашних дел?

Народные приметы на 2 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: softlicht.ru

2 октября православная церковь чтит память сразу нескольких мучеников: Трофима, Савватия и Доримедонта, а также Зосимы пустынника. В народе праздник называется днем Трофима и Зосимы. С этого дня на Руси начиналась Пчелиная девятина, которую праздновали девять дней.

История праздника

Трофим и Савватий жили в III веке в Антиохии. Однажды они неожиданно наткнулись на большой праздник язычников и держались в стороне. Когда чужаков заметили, их решили уничтожить за то, что они другой веры. Савватий погиб, а Трофим выжил, его бросили в темницу.

Мученика навещал сенатор Доримедонт, который был тайным христианином. Он пытался облегчить жизнь Трофиму, но когда об этом узнали язычники, то они казнили обоих мужчин.

Зосима пустынник пострадал за веру чуть позже, при правлении императора Диоклетиана. Сначала верующего подвергли пыткам, но случилось чудо, и он смог выжить. Смотритель тюрьмы, который наблюдал за этим, уверовал. Он помог Зосиме уйти, они спрятались в пустыне и до конца жизни были отшельниками.

Что можно делать

В этот день начиналась Пчелиная девятина, а пчелы считались священными животными, ведь из воска делают свечи для церквей. Принято было съедать хотя бы по ложке меда, чтобы избавиться от болезней. Считалось, что такой ритуал избавит человека от осенних простуд.

Если к вам пришли гости, угостите их медом тоже. Это принесет в дом удачу и благополучие.

Верующим рекомендуется сходить в церковь и угостить лакомством нищих. Если этого не сделать, следующий год будет несчастливым, сообщает Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

2 октября категорически запрещена уборка. Нельзя подметать, пылесосить, протирать пыль и разбирать старые вещи. Убирать и выкидывать что-то можно только на следующий день. Так вы можете вымести или выкинуть из дома ваше счастье.

Исключите на сегодня алкоголь. Велик риск совершить неправильные поступки в состоянии опьянения или нанести вред здоровью.

Отложите проведение крупных финансовых операций, покупку новых вещей и подписание важных договоров. Все это не принесет вам радости или успеха.

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